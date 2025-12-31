اوراز : سارق زورگیر و بی رحم در زنجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس اوراز گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت یک دستگاه خودروی پراید پس از تهدید و زورگیری دو نفر سرنشینان خودرو (مادر و دختر ۱۱ ساله) توسط فردی از مقصد اردبیل به تهران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به شواهد و قرائن، ماموران پلیس شهرستان سلطانیه با شگردهای خاص پلیسی در کمتر از ۵ ساعت، خودروی سرقتی را در محور مواصلاتی زنجان - ابهر شناسایی و با هماهنگی قضایی و رعایت جوانب، دستور ایست به خودرو داده شد و راننده به دستور ماموران توجهی ننموده که پس از تعقیب و گریز و سرعت عمل ماموران، خودرو متوقف و راننده در محل دستگیر و برای بررسی موضوع به یگان انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با بیان اینکه از خودرو مذکور ۲ هزار و ۷۰۰ عدد قرص غیر مجاز نیز کشف شد، اظهار داشت: متهم ۲۵ ساله در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به بزه های انتسابی اعتراف و تحقیقات از متهم جهت کشف سایر سرقت های احتمالی دیگر ادامه دارد.

سرهنگ اوراز خاطر نشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان، خط قرمز پلیس بوده و با مخلان نظم و امنیت عمومی بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قانونی صورت می پذیرد.