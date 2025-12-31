  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

سعید مظفری زاده عنوان کرد:

کار تراکتور برای قهرمانی تمام نشده/ با نظر سرمربی تیم را تقویت می کنیم

کار تراکتور برای قهرمانی تمام نشده/ با نظر سرمربی تیم را تقویت می کنیم

مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: کار تراکتور در لیگ برتر تمام نشده و همچنان برای بازگشت به جمع مدعیان تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفری‌زاده ضمن قدردانی از هواداران این تیم اظهار داشت: لازم می‌دانم صمیمانه از هواداران پرشور و وفادار تراکتور تشکر کنم که در سرمای استخوان‌سوز تبریز، تیم خود را تنها نگذاشتند و با حضورشان در ورزشگاه، بار دیگر نشان دادند سرمایه اصلی این باشگاه هستند.

وی ادامه داد: نتایج تیم در لیگ برتر آن‌طور که مدنظر و دلخواه ما، کادرفنی و هواداران عزیز بود رقم نخورد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تراکتور همزمان در چند جبهه از جمله لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی حضور داشت و خوشبختانه در این رقابت‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت.

مدیرعامل باشگاه تراکتور افزود: بدون تردید فشردگی مسابقات و فشار بازی‌های پیاپی تأثیر خود را در لیگ برتر گذاشت و اجازه نداد در مقاطعی به نتایج دلخواه برسیم، اما اطمینان می‌دهم که برای نیم‌فصل دوم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و انگیزه‌ای مضاعف، برای حضوری پرقدرت در لیگ تلاش خواهیم کرد. هنوز هیچ چیز تمام نشده و مسیر رقابت همچنان ادامه دارد.

مظفری‌زاده با اشاره به برنامه‌های باشگاه در نقل‌وانتقالات گفت: با نظر سرمربی تیم، به‌دنبال تقویت تراکتور در پست‌های مدنظر هستیم تا با قدرت بیشتری در ادامه لیگ برتر ظاهر شویم و شرایط فنی تیم را بهبود ببخشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از چند روز استراحت، تمرینات تیم فوتبال تراکتور از روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه از سر گرفته خواهد شد تا تیم با آمادگی کامل وارد ادامه مسابقات شود.

کد خبر 6708764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها