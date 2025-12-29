سردار نگهبان: ۱۷۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهای مردمی و تماس شهروندان با سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تعداد ۱۷۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در چهار کارگاه مخفی در سطح شهر یزد کشف شد.
وی افزود: پلیس موفق شد چهار محل که به صورت پنهانی به استخراج ارز دیجیتال مشغول بودند را شناسایی و تجهیزات آنها را توقیف کند. در این رابطه، چهار نفر به عنوان عاملان اصلی به همراه همدستانشان دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به عملکرد پلیس اقتصادی از ابتدای سال جاری، اظهار داشت: امسال مجموعاً حدود ۸۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده است که ارزش ریالی این تجهیزات به ۲۲ میلیارد تومان میرسد.
وی همچنین افزود که در چارچوب این پروندهها، تاکنون ۶۲ نفر متخلف دستگیر شدهاند.
سردار نگهبان بیان کرد: مصرف برق هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق شش تا هشت واحد مسکونی تخمین زده میشود، که این حجم از مصرف غیرقانونی، فشار قابل توجهی بر شبکه برق استان، به ویژه در بخشهای خانگی، وارد میآورد و موجب خسارات گسترده در حوزههای صنعتی، تجاری و مصرف عمومی میشود.
فرمانده انتظامی استان، موفقیتهای اخیر در کشف ماینرهای غیرمجاز را مرهون همکاری مؤثر و بهموقع شهروندان با پلیس و شرکت توزیع برق دانست.
وی ضمن قدردانی از این مشارکت مدنی، مجدداً از مردم خواست هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را فوراً از طریق تماس با ۱۱۰ گزارش دهند.
وی همچنین تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان این حوزه در صدر اولویتهای پلیس اقتصادی قرار دارد و در همین راستا، ساختار نیروی انسانی فعال در این بخش تقویت شده است تا ارتباط مؤثرتری با مردم برقرار گردد.
