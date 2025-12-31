هشدار هواشناسی مازندران درباره کولاک و خطر بهمن در محورهای کوهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی مازندران، با استقرار سامانه کم‌فشار سطح زمین و شکل‌گیری جریانات جنوبی، از بعدازظهر امروز چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه، ارتفاعات استان شاهد وزش باد شدید و شرایط ناپایدار جوی خواهد بود.

این سامانه موجب تسریع در ذوب برف، کولاک در مناطق کوهستانی، کاهش دید افقی و افزایش احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن به‌ویژه در محورهای کندوان و هراز می‌شود. همچنین احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و موقت در این مدت وجود دارد.

هواشناسی مازندران ضمن توصیه به رانندگان برای رعایت جوانب احتیاط در ترددهای کوهستانی، از شهروندان خواست از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در ارتفاعات استان خودداری کرده و نسبت به ایمن‌سازی سازه‌های سست اقدام کنند.