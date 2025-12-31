به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین با اشاره به نقش کلیدی آمار در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور گفت: هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی بدون دسترسی به آمار دقیق جمعیتی و اطلاعات حوزه مسکن، فاقد کارآمدی لازم خواهد بود.

غلامرضا گودرزی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن تنها به شمارش جمعیت محدود نمی‌شود، افزود: در این فرآیند، شاخص‌های متعددی از جمله ساختار جمعیتی، وضعیت اشتغال، سطح سواد، شرایط سکونت و نوع مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد و خروجی آن مبنای سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات سرشماری تصریح کرد: داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت کاملاً گمنام و تجمیعی استفاده می‌شود و هیچ‌گونه اطلاعات فردی در اختیار نهادهای دیگر قرار نخواهد گرفت.

رئیس مرکز آمار ایران بررسی وضعیت معلولیت را از دیگر محورهای سرشماری عنوان کرد و گفت: این اطلاعات نقش مهمی در شناسایی دقیق جامعه هدف و برنامه‌ریزی برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت ایفا می‌کند.

گودرزی زمان اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن را آبان‌ماه سال آینده اعلام کرد و افزود: پیش از اجرای سراسری، مرحله آزمایشی سرشماری در حدود ۷۰ نقطه کشور اجرا می‌شود تا فرایند جمع‌آوری و صحت داده‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در این طرح ملی خاطرنشان کرد: مشارکت عمومی، شرط اصلی موفقیت سرشماری است و در این مسیر می‌توان از ظرفیت آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای فرهنگی برای افزایش آگاهی عمومی بهره برد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین با اشاره به حرکت کشور به سمت اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا گفت: در این شیوه، اطلاعات از طریق پایگاه‌های داده و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود و به همین دلیل، نوع اطلاع‌رسانی و تبلیغات نیز متناسب با این رویکرد تغییر خواهد کرد. ابتدا باید محل استقرار داده‌ها و میزان دقت آن‌ها به‌طور کامل مشخص شود.

گودرزی همکاری دستگاه‌های اجرایی را یکی از پیش‌نیازهای اصلی اجرای موفق سرشماری دانست و اظهار کرد: طی یک سال گذشته نشست‌ها و هماهنگی‌های متعددی در این زمینه انجام شده و مراحل آزمایشی نیز در حال آغاز است تا زمینه تولید داده‌های دقیق‌تر برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.

وی در پایان با تقدیر از عملکرد استان قزوین گفت: این استان در اجرای طرح‌های آماری و سرشماری‌های مختلف همواره جزو استان‌های موفق بوده و در سرشماری کشاورزی نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.