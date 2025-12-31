به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی بعدازظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه تولیدات هنری استان مرکزی گفت: دانشآموزان، روایتگران دورههای موفقیت آمیز انقلاب هستند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت نسل نوجوان و جوان در فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با شهدا و انقلاب اسلامی گفت: دانشآموزان همان جوانان آیندهساز انقلاب هستند و باید خود روایتگر آرمانهای امام (ره) و شهدا باشند، ورود آنان به عرصه هنرهای نمایشی، تجسمی و رسانهای میتواند روح تازهای در ماندگاری ارزشها بدمد.
وی افزود: تقویت نگاه هنرمندانه در روایت سیره امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر، یکی از اهداف اصلی این قرارگاه است و برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای مشترک دانشآموزی، تولید محتوای چندرسانهای و جشنوارههای هنری در دستور کار قرار دارد.
مشایخی با بیان اینکه دانشآموزان با ورود به عرصه هنر، جریان روایت انقلاب را تازه میکنند، بیان کرد: کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی، ظرفیتی بیبدیل برای تبیین زیباییهای فرهنگ ایثار است و مشارکت دانشآموزان، به این جریان معنویت و پویایی میبخشد.
