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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۰۲

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه پاسداران:

دانش آموزان و دانشجویان سفیران شهدا در دفاع از انقلاب هستند

دانش آموزان و دانشجویان سفیران شهدا در دفاع از انقلاب هستند

اردبیل - فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه گفت: دانش آموزان و دانشجویان با توجه به وظایف سنگینی که در سنگر علم و دانش عهده دارند به عنوان سفیران شهدا در دفاع از انقلاب محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ره آورد سرزمین نور که در مجتمع فرهنگی و هنری مجتمع ولایت سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: دانش آموزان و دانشجویان با توجه به وظایف سنگینی که در سنگر علم و دانش عهده دار آن هستند به عنوان سفیران شهدا در دفاع از انقلاب و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه در انتقال آرمان‌های شهدا بایستی از زبان هنر به خوبی سود جست، افزود: در برگزاری جشنواره‌های استانی و ملی رهاورد سرزمین نور به دنبال تحقق این مهم هستیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه پاسداران یادآور شد: جوانان نقش مهمی در حفظ و اعتلای آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی عهده دار هستند و بایستی در پرداخت به مسائل فرهنگی در بین آینده سازان جامعه کوشا باشیم.

سلیمانی از اردوهای راهیان نور به عنوان عرصه‌ای برای روایت رشادتهای سربازان و ایثارگران کشورمان در دفاع از کشور یاد کرد و ادامه داد: اجرای کیفی برنامه‌های راهیان نور بهترین فرصت برای شناخت حقیقی ایثارگران و تداوم راه شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

کد مطلب 4856438

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