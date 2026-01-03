آغاز ثبت نام هشتادوسومین آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام هشتاد و سومین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در روزهای ۱۴ تا ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

فرصت ثبت نام از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۱۴ دی تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ است.

آزمون در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه به صورت الکترونیک و به مدت ۱۰۰ دقیقه برگزار خواهد شد.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۲۰ سوال خواندن و درک مطلب، ۲۰ سوال واژگان و ۳۰ سوال دستور زبان شامل ۲۰ سوال دستوری و ۱۰ سوال تشخیص اشتباه نگارشی است.

هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده که در بالای آن درج می‌شود. درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید کارنامه») یا Check Certificate Validity قابل استعلام است.

کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد و مراجع گوناگون (دانشگاه‌ها، سازمانها) می‌توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.