ثبت نام هشتاد و یکمین آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام هشتاد و یکمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) آغاز شده است و فرصت ثبت نام تا ۹ مهرماه ادامه دارد.

کارت آزمون ۱۵ مهرماه منتشر می شود و آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی کشور راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه به صورت الکترونیک و به مدت ۱۰۰ دقیقه برگزار خواهد شد.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۲۰ سوال خواندن و درک مطلب، ۲۰ سوال واژگان و ۳۰ سوال دستور زبان شامل ۲۰ سوال دستوری و ۱۰ سوال تشخیص اشتباه نگارشی است.

کارنامه آزمون ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد و هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده که در بالای آن درج می شود. درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید کارنامه») یا Check Certificate Validity قابل استعلام است.

کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد و مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.