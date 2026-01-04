به گزارش خبرنگار مهر، شهاب مالمیر در جمع خبرنگاران با تبریک روز ملی مشهد به هموطنان بهویژه زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، از اجرای طرحهای ویژه این کانون در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بهعنوان یک نهاد قدیمی و بینالمللی که از سال ۱۳۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده و امسال در آستانه نود و نهمین سالگرد تأسیس قرار دارد، همواره مأموریت خود را تسهیل تردد زمینی، سفرهای ایمن و ارائه خدمات رفاهی به مسافران و زائران تعریف کرده است.
مدیر روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به اجرای «طرح تکریم خادمان و زائران حرم مطهر رضوی» در روز ملی مشهد افزود: در قالب این طرح، صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی برای تمامی خادمان حرم مطهر رضوی بهصورت کاملاً رایگان انجام میشود. همچنین برای جوانان ۱۸ تا ۲۳ سال که برای نخستین بار اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی بینالمللی میکنند، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خدمات ویژه این روز، ارائه خدمات امداد خودرویی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با تخفیف ۳۰ درصدی در سطح شهر مشهد و مبادی ورودی این شهر است؛ خدمتی که بهطور مستقیم در راستای افزایش امنیت، آرامش و رفاه زائران و مسافران ورودی به مشهد مقدس تعریف شده است.
مالمیر با تأکید بر نقش این نهاد در تسهیل سفرهای زمینی و مرزی اظهار داشت: کانون، تمامی فرایندهای مرتبط با سفرهای زمینی با خودروی شخصی را پوشش میدهد؛ از جمله صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی، دفترچه مالکیت بینالمللی خودرو، پلاک ترانزیت و کارنه دو پاساژ یا گذربرگ عبور گمرکی که یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در حوزه تردد خودروها از مرزها به شمار میرود.
مدیر روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در تشریح اهمیت کارنه دو پاساژ افزود: این سند بینالمللی بر اساس کنوانسیونهای جهانی و تحت نظارت فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی (FIA) صادر میشود و بهعنوان مجوز عبور گمرکی خودرو از مرزها عمل میکند. استفاده از کارنه دو پاساژ موجب کاهش چشمگیر هزینههای گمرکی، بیمهای و تضمینی در کشورهای مقصد میشود و از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند. همچنین زمان انجام تشریفات گمرکی در مرزها بهطور قابل توجهی کاهش مییابد و معطلیهای طولانی حذف میشود.
وی افزود: دفترچه کارنه دو پاساژ دارای اعتبار یکساله است و بسته به نوع آن، امکان تردد چندباره از مرزها را فراهم میکند؛ بهطور مثال، دفترچه ۲۵ برگی امکان ۲۵ بار عبور از مرز را تنها با یکبار هزینهکرد ایجاد میکند که بخش قابل توجهی از آن نیز بهصورت ودیعه بوده و در پایان به متقاضی بازگردانده میشود.
مالمیر با اشاره به جایگاه ویژه مشهد بهعنوان قطب زیارتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از زائران مشهد، خادمان و مجاورانی هستند که قصد سفر زمینی به مقاصد زیارتی از جمله عتبات عالیات در کشور عراق را دارند. خدماتی مانند صدور گواهینامه رانندگی بینالمللی و کارنه دو پاساژ میتواند این سفرهای زمینی زیارتی را با خودروی شخصی، کمهزینهتر، ایمنتر و بدون دردسر برای خانوادهها فراهم کند.
مدیر روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در ادامه به اهمیت گواهینامه رانندگی بینالمللی اشاره کرد و گفت: این گواهینامه تنها سند معتبر بینالمللی برای رانندگی در خارج از کشور برای افراد غیر مقیم است و بر اساس کنوانسیونهای جهانی صادر میشود. در صورت بروز هرگونه حادثه، تخلف یا مسئله حقوقی در کشور مقصد، تنها مدرکی که از سوی مراجع قانونی پذیرفته میشود، گواهینامه رانندگی بینالمللی است.
وی افزود: گواهینامه رانندگی بینالمللی پس از گذرنامه، دومین مدرک معتبر بینالمللی محسوب میشود و حتی بهعنوان یک مدرک شناسایی معتبر در همایشها، آزمونها و رویدادهای بینالمللی نیز قابل استفاده است.
مالمیر خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در روز ملی مشهد، محدود به یک نمایندگی خاص نیست و تمامی حدود ۲۵ نمایندگی صدور اسناد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در سطح شهر مشهد در این روز فعال هستند و خدمات را به زائران، خادمان و شهروندان ارائه میدهند. برای خادمان حرم مطهر رضوی نیز هیچ محدودیت سنی در نظر گرفته نشده و تنها شرط، ارائه کارت معتبر خادمی و گواهینامه رانندگی ملی با حداقل یک سال اعتبار است.
