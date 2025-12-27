نشان مشهدالرضا (ع)؛ روایت اقتصاد اثرگذار در مسیر زیارت و توسعه شهری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اقتصاد شهری، ستون فقرات توسعه پایدار هر کلان‌شهر است و مشهد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای مذهبی و اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناسایی و تقویت پیشران‌های اقتصادی خود است. گستره فعالیت‌های اقتصادی در این شهر، از گردشگری و زیارت تا صنعت، خدمات و سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده ظرفیتی کم‌نظیر است که در صورت هدایت صحیح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

در چنین بستری، توجه به فعالان اقتصادی اثرگذار و قدردانی از تلاش‌های آنان، نه‌تنها ادای دین به کوشش‌های ماندگار گذشته است، بلکه مسیری الهام‌بخش برای آینده نیز ترسیم می‌کند. معرفی الگوهای موفق اقتصادی، می‌تواند مفهوم کارآفرینی مسئولانه، تولید مولد و سرمایه‌گذاری هدفمند را در ذهن جامعه، به‌ویژه نسل جوان، نهادینه کند و اعتماد اجتماعی به فعالیت‌های اقتصادی سالم را افزایش دهد.

رویداد نشان مشهدالرضا (ع) با نگاه جامعی که به ابعاد مختلف توسعه شهری دارد، تلاش می‌کند اقتصاد را در کنار فرهنگ، اجتماع و هویت معنوی شهر بنشاند. شکل‌گیری کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری در این رویداد، گامی در جهت برجسته‌سازی نقش کسانی است که با اقدامات ماندگار خود، به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت جایگاه ملی مشهد کمک کرده‌اند.

کارگروه اقتصاد نشان مشهدالرضا (ع) فرصت قدردانی از فعالان توسعه اقتصادی شهر است

محمد هادی محمدی‌مقدم، معاون اقتصادی شهرداری مشهد و نماینده شهرداری در کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد اتفاق مبارکی در شهر مشهد است که هر سال نسبت به گذشته پخته‌تر و غنی‌تر برگزار می‌شود و به‌تدریج در میان مردم جایگاه خود را پیدا کرده است. هرچند در سال‌های ابتدایی تمرکز بیشتر بر حوزه‌های فرهنگی بود، اما موضوع اقتصاد نیز به مرور در ساختار این برنامه جای گرفت و امروز به یکی از بخش‌های مهم رویداد تبدیل شده است.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد و نماینده شهرداری در کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) افزود: در سال‌های نخست، ورود موضوع اقتصادی به نشان مشهد با دشواری‌هایی همراه بود و حتی این دغدغه وجود داشت که برای حوزه اقتصاد باید نشانی مستقل داشته باشیم؛ اما به مرور با شکل‌گیری داوری‌های تخصصی، فرآیند انتخاب برگزیدگان دقیق‌تر شد و امروز شاهد مشارکت بهتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این رویداد هستیم.

وی افزود: تلاش ما بر این بوده که داورانی باسابقه، متخصص و خبره انتخاب شوند تا انتخاب‌ها منصفانه‌تر و دقیق‌تر انجام گیرد و ان‌شاءالله افراد شایسته و مستحق معرفی شوند.

محمدی مقدم در بیان اهمیت و ضرورت کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری گفت: همواره جای چنین سازوکاری در شهر خالی بود تا از کسانی که در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری برای توسعه مشهد زحمت می‌کشند قدردانی شود؛ افرادی که با ایجاد اشتغال، جذب سرمایه، افزایش تراز اقتصادی شهر و کمک به معیشت مردم نقش مهمی در پیشرفت مشهد ایفا می‌کنند. این کارگروه در واقع محلی برای تشکر و تکریم از زحمات این فعالان اقتصادی است.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد و نماینده شهرداری در کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) درباره شاخص‌های انتخاب نامزدهای بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: مهم‌ترین ملاک‌ها شامل کمک به اشتغال‌زایی، اثرگذاری در توسعه اقتصادی شهر، نقش‌آفرینی در بهبود معیشت مردم و تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در تولید است؛ به‌ویژه در سالی که تمرکز کشور بر سرمایه‌گذاری در تولید قرار دارد.

وی درباره دستاوردهایی که می‌تواند شایستگی دریافت نشان مشهدالرضا (ع) را رقم بزند گفت: فرد یا مجموعه‌ای شایسته دریافت نشان است که یک اقدام ماندگار در شهر مشهد رقم زده باشد؛ اقدامی که به‌عنوان یک نشانه شناخته شود و اثری پایدار در توسعه شهری، رونق گردشگری و زیارت، افزایش جذب زائر و مسافر و رشد اشتغال داشته باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد بیشتر «اثر ماندگار» فعالیت اقتصادی است تا صرفاً انجام یک پروژه مقطعی؛ اثری که بتواند به ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهر و بهبود زندگی مردم منجر شود.

محمدی مقدم با اشاره به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی در مشهد افزود: در حوزه اقتصاد، بخش‌های متنوعی همچون صنعت ساختمان، گردشگری، درمان، توریسم سلامت و دیگر خدمات فعال هستند و بسیاری از فعالان این عرصه‌ها شایستگی دریافت نشان را دارند. با توجه به محدودیت تعداد نشان‌ها در کارگروه‌ها، انتخاب یک یا چند برگزیده از میان این گستره وسیع، کار دشواری است و امیدواریم در آینده امکان توسعه نشان اقتصادی و افزایش ظرفیت معرفی برگزیدگان فراهم شود.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد و نماینده شهرداری در کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری رویداد نشان مشهد الرضا (ع) د ر خصوص پیشنهادهای بهبود فرآیند انتخاب گفت: گسترش دامنه داوری و بهره‌گیری از داوران تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به ایجاد عدالت بیشتر در فرآیند انتخاب کمک کند؛ چراکه تنوع فعالیت‌های اقتصادی ایجاب می‌کند نگاه داوران نیز چندوجهی و تخصص‌محور باشد.

وی درباره معرفی الگوهای موفق اقتصادی به نسل جوان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن این الگوها ایفا کند. شهرداری مشهد نیز در کنار رویداد نشان مشهدالرضا (ع)، با برگزاری نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های معرفی فرصت‌های اقتصادی تلاش می‌کند زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران، به‌ویژه جوانان، را با مسیرهای موفق اقتصادی فراهم کند.

محمدی مقدم ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این رویداد گفت: انتخاب برگزیدگان در میان سلایق و دیدگاه‌های متنوع کار بسیار دشواری است و قطعاً با وجود همه تلاش‌ها، امکان پوشش همه شایستگان وجود ندارد. با همین بضاعت موجود، تلاش می‌کنیم بهترین و منصفانه‌ترین انتخاب‌ها را انجام دهیم و از همه کسانی که خود را شایسته می‌دانند، اما در نهایت انتخاب نمی‌شوند، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.

نشان مشهدالرضا فرصتی برای معرفی فعالان اقتصادی اثرگذار و الگوسازی برای جوانان

رضا احدیان، عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) با اشاره به سابقه سی ساله خود در صنعت ساختمان استان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: شاخص اصلی انتخاب نامزدها اثرگذاری واقعی آنها در شهر است به طوری که فعالیت‌های فرد یا مجموعه در مشهد دیده شود، زندگی مردم بهبود یابد و در سطح ملی الگویی برای دیگران باشد.

عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) شاخص‌های مهم برای انتخاب فعالان اقتصادی را شامل ایجاد اشتغال و توسعه نیروهای انسانی، رشد و عملیاتی کردن ایده‌های نو، آموزش نیروهای جوان و ایجاد انگیزه و الهام برای نسل جوان برشمرد.

وی در خصوص دستاوردها و اثرات فعالیت‌های اقتصادی بر شهر مشهد، بیان کرد: فعالان اقتصادی باید با فعالیت خود انگیزه‌ای برای دیگران ایجاد کنند، کیفیت زندگی را افزایش دهند و الگویی برای نسل جوان باشند.

احدیان همچنین در مورد بهبود فرآیند انتخاب برگزیدگان گفت: نشان مشهد الرضا (ع) قدم‌های ارزشمندی برداشته و با تجربه بیشتر و فراهم کردن فرصت‌های داوری گسترده‌تر، انتخاب‌ها سال به سال بهتر خواهد شد و عدالت و شفافیت در فرآیند انتخاب رعایت می‌شود.

عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) درباره معرفی موفقیت‌های اقتصادی به نسل جوان مشهد بیان کرد: با نمایش نمونه‌های موفق، تقدیر از آنها و رفع موانع فعالیت‌هایشان، جوانان تشویق می‌شوند وارد فعالیت اقتصادی شوند و الگوسازی باید توسط نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها حمایت شود تا ارزش فعالیت اقتصادی در جامعه ملموس شود و انگیزه برای نسل جوان ایجاد گردد.

وی تاکید کرد: کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) بستری برای دیده شدن فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای نسل بعدی است و تقدیر از آنها می‌تواند به توسعه پایدار شهر و افزایش اشتغال کمک کند.

احدیان افزود: این کارگروه، فعالانی را معرفی می‌کند که اثری ماندگار در مشهد بر جای گذاشته‌اند. این اثر می‌تواند در هر صنعتی اتفاق بیفتد، به شرطی که فعالیت‌ها قابل مشاهده و الگوپذیر برای دیگران باشد.

عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب نامزدها را ایجاد اشتغال، آموزش و تربیت نیروهای انسانی، انگیزه‌بخشی به نسل جوان و تأثیرگذاری در رشد اقتصادی شهر دانست و گفت: هر فعال اقتصادی که بتواند انگیزه و مسیر رشد را برای دیگران فراهم کند و کیفیت کارش زبانزد باشد، شایسته دریافت نشان است.

وی درباره اثرات این نشان در جامعه گفت: تقدیر و معرفی این افراد، باعث ایجاد انگیزه برای سایر فعالان اقتصادی و تشویق جوانان به فعالیت و نوآوری می‌شود. همچنین الگوسازی موفقیت اقتصادی، می‌تواند نسل آینده را به توسعه پایدار و فعالیت مولد در مشهد ترغیب کند.

احدیان در پاسخ به پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند انتخاب برگزیدگان تصریح کرد: این کار هر سال بهتر می‌شود و نیاز به فرصت و تجربه دارد. با گذشت زمان و ارزیابی‌های دقیق‌تر، انتخاب افراد مستحق، شفاف‌تر و عدالت‌محور خواهد شد.

نشان مشهدالرضا (ع)، نماد معرفی پیشگامان اقتصاد شهر امام رضا (ع)

مجید دبیریان، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد و نماینده شورا در شورای عالی نشان مشهد الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فرآیند داوری نشان مشهدالرضا (ع) اظهار کرد: امسال کارگروه‌های تخصصی جلسات مستقل خود را برگزار کردند و از میان چهره‌های مختلفی که بررسی و یا توسط فعالان و نخبگان حوزه‌های گوناگون معرفی شده بودند، نامزدهایی به مرحله داوری راه یافتند. در بخش اقتصادی نیز کارگروه تخصصی اقتصاد و سرمایه‌گذاری طی چند جلسه، کاندیداهای خود را در هشت سرفصل تعیین کرده است و همچنین در قالب یک محور ویژه با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» که شعار سال نیز محسوب می‌شود، یک نفر به صورت خاص معرفی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد و نماینده شورا در شورای عالی نشان مشهد الرضا (ع) درباره نقش کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری در نشان مشهدالرضا (ع) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نقدهای سال‌های گذشته به نشان مشهد، کمرنگ بودن حضور چهره‌های اقتصادی بود. با همین نگاه از اعضای کارگروه خواسته شد که تلاش مضاعفی داشته باشند تا هم تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی به مرحله داوری معرفی شوند و هم محدودیت‌هایی که پیش‌تر در این حوزه وجود داشت، تکرار نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه دستاوردهایی می‌تواند یک فرد یا مجموعه را شایسته دریافت نشان مشهدالرضا (ع) کند، تصریح کرد: ایجاد رشد متوازن اقتصادی از طریق افزایش ارزش افزوده و درآمدهای شهری، کمک به توزیع عادلانه منابع در میان اقشار مختلف جامعه و ارتقای رفاه اجتماعی از جمله نتایج مؤثر فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند حس عدالت، آرامش و رضایت عمومی را در شهر تقویت کند؛ مؤلفه‌هایی که در نهایت فضایی مطلوب برای زائران و گردشگران نیز فراهم می‌آورد.

دبیریان با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند انتخاب برگزیدگان در این حوزه گفت: تمرکز ویژه باید بر انتخاب فعالانی باشد که در تأمین اولویت‌های اصلی زندگی مردم نقش دارند و به تولید کالاهای ضروری مانند مسکن و محصولات صنایع غذایی می‌پردازند، نه صرفاً کالاهای لوکس که تنها بخش محدودی از جامعه از آن بهره‌مند می‌شود. از نگاه من، هر فعالیت اقتصادی در مشهد باید دارای یک پیوست فرهنگی در راستای توسعه زیارت باشد تا هم‌زمان با رشد اقتصاد شهر، هویت معنوی آن نیز تقویت شود.

نشان مشهدالرضا (ع) می‌تواند انگیزه‌ساز حرکت فعالان اقتصادی باشد

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی مشهد و عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهدالرضا (ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری در رویداد نشان مشهدالرضا (ع) اظهار کرد: هر فردی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند، کارنامه و سوابق مشخصی دارد و همین پیشینه کاری و عملکرد حرفه‌ای می‌تواند مبنای ارزیابی انتخاب‌ها قرار گیرد. در واقع افراد در اندازه فعالیت و تأثیری که دارند شناخته می‌شوند و این کارگروه نیز بر همین اساس می‌تواند نقش مؤثری در معرفی چهره‌های شاخص ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد و عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهدالرضا (ع) افزود: اعطای نشان مشهدالرضا (ع) اقدامی مثبت و انگیزه‌بخش است که می‌تواند فعالان اقتصادی و سایر حوزه‌ها را به ادامه مسیر خدمت و تلاش برای توسعه شهر ترغیب کند. این حرکت، علاوه بر تقدیر از افراد شایسته، انگیزه‌ای برای سایرین ایجاد می‌کند تا با قوت بیشتری در مسیر رشد و آبادانی مشهد گام بردارند.

وی در خصوص شاخص‌های انتخاب نامزدهای بخش اقتصادی گفت: درست‌کاری در فعالیت‌ها، اهداف حرفه‌ای سالم، روحیه بخشندگی و نگاه خدمت‌رسان به جامعه از مهم‌ترین معیارهایی است که باید در انتخاب افراد مورد توجه قرار گیرد. این مؤلفه‌ها از جمله ویژگی‌هایی هستند که در جامعه نیز ارزشمند تلقی می‌شوند و می‌توانند ملاک شناسایی چهره‌های مناسب باشند.

توکلی‌زاده همچنین درباره معرفی الگوهای موفق اقتصادی برای نسل جوان عنوان کرد: الگوها معمولاً با رفتار، عملکرد و شخصیت خود شناخته می‌شوند و مردم به خوبی می‌توانند تشخیص دهند که چه کسی شایسته الگوبرداری است. همان‌گونه که در حوزه‌های دیگر نظیر ورزش نیز مردم خودشان الگوهای موفق را انتخاب می‌کنند، در عرصه اقتصاد نیز دستاوردها و منش حرفه‌ای افراد می‌تواند آنان را به الگو تبدیل کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد و عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهدالرضا (ع) با اشاره به آثار فعالیت‌های اقتصادی بر شهر مشهد بیان کرد: مهم‌ترین موضوع صرفاً دستاوردهای فیزیکی یا عمرانی نیست، بلکه تفکر و انگیزه‌ای که پشت انجام کارها وجود دارد اهمیت دارد؛ این‌که چرا یک اقدام صورت گرفته و با چه نیتی انجام شده است. همین نگرش و رویکرد در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند معیاری برای شایستگی دریافت نشان مشهدالرضا (ع) باشد. هدف این بود که ظرفیت‌های متنوع بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تولید، ساختمان و سرمایه‌گذاری به صورت پررنگ‌تری دیده شود.

فعالیت‌های اقتصادی پیوندخورده با زیارت، اولویت انتخاب برگزیدگان نشان مشهدالرضا (ع)

وحید ارشدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهر مشهد در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: در هر شهر و منطقه‌ای افرادی وجود دارند که در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های مؤثر و ماندگاری انجام می‌دهند و شهر می‌تواند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از نتایج تلاش آن‌ها بهره‌مند شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع) افزود: یکی از مهم‌ترین این ابعاد، بخش اقتصاد است؛ حوزه‌ای که شهر مشهد به دلیل برخورداری از شخصیت‌های فرهیخته اقتصادی و همچنین وجود ایده‌ها و طرح‌های توسعه‌محور در زمینه زیارت و گردشگری، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که باید دیده و معرفی شود. نشان مشهدالرضا (ع) بستر مناسبی را برای دیده‌شدن فعالان اقتصادی مؤثر فراهم کرده و زمینه معرفی آنان در سطح ملی را مهیا می‌کند.

وی درباره مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب نامزدها در این بخش گفت: فعالیت‌هایی که به توسعه زیارت و گردشگری استان و شهر مشهد کمک می‌کند باید در اولویت امتیازدهی قرار گیرد؛ چراکه بزرگ‌ترین مزیت نسبی مشهد همین موضوع است. هرچه بتوان با اقدامات اقتصادی موجب افزایش حضور زائر و گردشگر شد، باید امتیاز بالاتری برای این تلاش‌ها قائل شد.

ارشدی اشتغال‌زایی گسترده برای جوانان را از دیگر شاخص‌های کلیدی دانست و افزود: فعالانی که توانسته‌اند بستر اشتغال پایدار برای جمع بزرگی از جوانان فراهم کنند، شایسته توجه ویژه‌اند. همچنین فعالیت‌های اقتصادی‌ای که در کنار سودآوری، به تقویت فرهنگ شهری مشهد نیز توجه داشته باشند، امتیاز مضاعف خواهند داشت.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کارگروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان مشهد الرضا (ع) هدایت سرمایه‌های خرد جامعه به سمت تولید و مولدسازی اقتصادی را از معیارهای مهم انتخاب برگزیدگان برشمرد و گفت: توجه به توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال نیز جزو شاخص‌هایی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مراکز علمی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی در مسیر توسعه اقتصادی شهر نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.‌

نشان مشهدالرضا (ع)، تریبون معرفی فعالان اقتصادی ماندگار مشهد

‌اقتصاد پویا و مسئولانه، زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که با نیازهای واقعی مردم، اولویت‌های شهری و هویت معنوی مشهد پیوند بخورد. فعالان اقتصادی اثرگذار، نه‌تنها با ایجاد ارزش افزوده، بلکه با بهبود معیشت و افزایش امید اجتماعی، نقشی فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی ایفا می‌کنند.

نشان مشهدالرضا (ع) در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری، فرصتی برای دیده‌شدن این تلاش‌ها و تبدیل آن‌ها به الگوهای قابل تکرار است. فرآیند انتخاب و داوری، هرچند با دشواری‌ها و محدودیت‌هایی همراه است، اما می‌تواند با نگاه تخصصی‌تر، داوری گسترده‌تر و شفافیت بیشتر، به عدالت‌محوری و اثربخشی بالاتر دست یابد.

تقدیر از فعالان اقتصادی ماندگار، تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه پیامی روشن برای جامعه دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه مسیر تولید، نوآوری، اشتغال‌زایی و خدمت به مردم در مشهد دیده می‌شود و ارزشمند است. استمرار این رویکرد می‌تواند نسل آینده را به فعالیت اقتصادی مولد، مسئولانه و همسو با هویت شهر امام رضا (ع) ترغیب کرده و زمینه‌ساز توسعه‌ای متوازن و پایدار برای مشهد باشد.