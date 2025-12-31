برگزیدگان شایسته تقدیر نشان مشهد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در مراسم اعطای نشان مشهد، از جمعی از شخصیت‌ها و مجموعه‌های اثرگذار کشور و شهر مشهد در بخش‌های مختلف، تقدیر ویژه صورت گرفت.

بر این اساس، در بخش ویژه خانواده از سردار سرلشکر حاج محمد کاظمی تقدیر شد.

در بخش زیارت و خدمات زائر از مرحوم استاد محمود فرشچیان به‌عنوان چهره ماندگار مورد تجلیل قرار گرفت.

در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری از آقای رضا حمیدی و در بخش ایثار، مقاومت و شهادت از حاج ماشاالله آخوندی تقدیر به عمل آمد.

در بخش فرهنگی و هنری، استاد محمدرضا دیشیدی شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش بهداشت، درمان، محیط زیست و خدمات شهری، مؤسسه نیکوکاری میزبانان خورشید مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین در بخش ورزش و جوانان، از آقای هادی عامل به پاس خدمات اثرگذار ایشان تجلیل شد.