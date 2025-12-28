نشان مشهدالرضا(ع)؛ مشوقی برای پیوند اقتصاد، اخلاق و مسئولیت اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مشارکتهای مردمی همواره یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و توسعه متوازن شهری بوده است. تجربههای موفق نشان میدهد هر جا کنشهای داوطلبانه و خودجوش با ساختارهای حمایتی همراه شدهاند، اثرگذاری آنها فراتر از یک اقدام مقطعی بوده و به سرمایهای ماندگار برای جامعه تبدیل شده است.
در جوامع شهری امروز، ضرورت شناسایی و برجستهسازی الگوهای واقعی خدمترسانی مردمی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ الگوهایی که نه بر پایه شعار، بلکه بر اساس عمل، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیوند مستقیم با نیازهای واقعی مردم شکل گرفتهاند.
الگوسازی پایدار زمانی محقق میشود که فرآیند تقدیر و معرفی چهرههای مؤثر، صرفاً به یک رویداد نمادین محدود نشود و به زنجیرهای منسجم از شناسایی، روایت، حمایت و تداوم فعالیتهای اجتماعی منجر شود. در غیر این صورت، بسیاری از ظرفیتهای مردمی در گذر زمان به فراموشی سپرده میشوند.
تجربه نشان داده است که مردمیترین کنشهای اجتماعی، اغلب در بستر محلات، گروههای کوچک داوطلبانه و فعالیتهای کمهزینه اما پراثر شکل میگیرند. توجه ساختارمند به این جریانها میتواند اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و الگوی مشارکت فعال را در جامعه نهادینه کند.
از همین منظر، پرداختن به الگوسازی پایدار از مشارکتهای مردمی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اجتماعی شهرهاست؛ ضرورتی که میتواند پیوند میان سرمایه اجتماعی، انگیزه فردی و هویت جمعی را تقویت کند و مسیر توسعه انسانی را هموار سازد.
لزوم الگوسازی پایدار از مشارکتهای مردمی
حسین الوندی، عضو کارگروه بهداشت و درمان نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند اعطای نشان، با نگاهی جامعتر، به سمت شناسایی و تقدیر از خدمات خودجوش و مردمی حرکت کند تا اثرگذاری آن در سطح جامعه مستدام باشد.
عضو کارگروه بهداشت و درمان نشان مشهدالرضا (ع) بیان کرد: پس از جمعآوری اطلاعات ۲۷ مرکز نیکوکاری در فاز اول فعالیتها، هدف اصلی باید فراتر از صرفاً مراسم تقدیر باشد و یک فرآیند هدفمند الگوسازی درست پس از مراسم محقق شود.
وی بر اهمیت حمایت از گروههای مردمی که فعالیت خودجوش دارند، تأکید کرد و با اشاره به مجموعه گلستان علی و اصحاب حجره، خواستار توجه ویژه به فعالانی شد که با درآمدهای اندک، گرهی از کار مردم باز میکنند.
الوندی با بیان اینکه فرد منتخب نشان باید نمایندهای باشد که فعالیتش کاملاً ریشه در جامعه و خدمات بدون چشمداشت داشته باشد، پیشنهاد داد که با ورود به شوراهای اجتماعی محلات، افراد مردمی واقعی شناسایی شوند.
عضو کارگروه بهداشت و درمان نشان مشهدالرضا (ع) بیان کرد: اگرچه تقدیر از افراد شناختهشده در نهادهای دولتی همچون علوم پزشکی حائز اهمیت است، اما برای حفظ روحیه کار مردمی، لازم است فرد منتخب نشان، نمایندهای باشد که فعالیتش کاملاً ریشه در جامعه و خدمات بدون چشمداشت داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که در دورههای آتی، با در نظر گرفتن نقش محوری فعالان محلی، نشان مشهدالرضا (ع) به درستی منعکسکننده تلاشهای خالصانه جامعه باشد.
نشان مشهدالرضا (ع) میتواند انگیزهساز حرکت فعالان اقتصادی باشد
محمدرضا توکلیزاده، عضو کارگروه اقتصاد و سرمایهگذاری نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری نشان مشهد الرضا (ع) در شناسایی چهرههای تأثیرگذار اقتصادی، بر اهمیت «کارنامه حرفهای، اهداف کاری و روحیه خدمترسانی» به عنوان شاخصهای انتخاب نامزدهای این بخش تأکید کرد.
عضو کارگروه اقتصاد و سرمایهگذاری نشان مشهدالرضا (ع) درباره جایگاه کارگروه اقتصاد و سرمایهگذاری در رویداد نشان مشهدالرضا (ع) بیان کرد: هر فردی که در حوزه اقتصادی فعالیت میکند، کارنامه و سوابق مشخصی دارد و همین پیشینه کاری و عملکرد حرفهای میتواند مبنای ارزیابی انتخابها قرار گیرد. در واقع افراد در اندازه فعالیت و تأثیری که دارند شناخته میشوند و این کارگروه نیز بر همین اساس میتواند نقش مؤثری در معرفی چهرههای شاخص ایفا کند.
وی افزود: اعطای نشان مشهدالرضا (ع) اقدامی مثبت و انگیزهبخش است که میتواند فعالان اقتصادی و سایر حوزهها را به ادامه مسیر خدمت و تلاش برای توسعه شهر ترغیب کند. این حرکت، علاوه بر تقدیر از افراد شایسته، انگیزهای برای سایرین ایجاد میکند تا با قوت بیشتری در مسیر رشد و آبادانی مشهد گام بردارند.
توکلی زاده در خصوص شاخصهای انتخاب نامزدهای بخش اقتصادی گفت: درستکاری در فعالیتها، اهداف حرفهای سالم، روحیه بخشندگی و نگاه خدمترسان به جامعه از مهمترین معیارهایی است که باید در انتخاب افراد مورد توجه قرار گیرد. این مؤلفهها از جمله ویژگیهایی هستند که در جامعه نیز ارزشمند تلقی میشوند و میتوانند ملاک شناسایی چهرههای مناسب باشند.
عضو کارگروه اقتصاد و سرمایهگذاری نشان مشهدالرضا (ع) همچنین درباره معرفی الگوهای موفق اقتصادی برای نسل جوان عنوان کرد: الگوها معمولاً با رفتار، عملکرد و شخصیت خود شناخته میشوند و مردم به خوبی میتوانند تشخیص دهند که چه کسی شایسته الگوبرداری است. همانگونه که در حوزههای دیگر نظیر ورزش نیز مردم خودشان الگوهای موفق را انتخاب میکنند، در عرصه اقتصاد نیز دستاوردها و منش حرفهای افراد میتواند آنان را به الگو تبدیل کند.
وی با اشاره به آثار فعالیتهای اقتصادی بر شهر مشهد بیان کرد: مهمترین موضوع صرفاً دستاوردهای فیزیکی یا عمرانی نیست، بلکه تفکر و انگیزهای که پشت انجام کارها وجود دارد اهمیت دارد؛ اینکه چرا یک اقدام صورت گرفته و با چه نیتی انجام شده است. همین نگرش و رویکرد در تصمیمسازیها میتواند معیاری برای شایستگی دریافت نشان مشهدالرضا (ع) باشد.
نشان مشهدالرضا (ع) به هویت پایدار شهری میرسد
حسین باغگلی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و داور سومین رویداد نشان مشهدالرضا (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تثبیت ساختار اجرایی این رویداد اظهار کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی میتواند به ارتقای کیفیت داوری، شناسایی دقیقتر مفاخر و تبدیل نشان مشهدالرضا (ع) به یک هویت پایدار و مورد انتظار شهروندان منجر شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و داور سومین رویداد نشان مشهدالرضا (ع) با اشاره به روند سهساله برگزاری این رویداد بیان کرد: نشان مشهدالرضا (ع) در مسیر بلوغ خود قرار گرفته و هر سال با پختگی بیشتری برگزار میشود؛ بهگونهای که استقبال متخصصان، نخبگان و چهرههای اثرگذار شهری از این رویداد رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه سختترین بخش این مسیر، فرآیند داوری است، افزود: افرادی که به مرحله داوری میرسند، همگی از چهرههای شاخص و اثرگذار شهر مشهد هستند و انتخاب میان آنها به دلیل محدودیت در تعداد برگزیدگان، کار بسیار دشواری است. از همین رو، هیئت داوران ناگزیر است گزینههایی را انتخاب کند که علاوه بر اثرگذاری ویژه، قابلیت الگوشدن برای سایر شهروندان را نیز داشته باشند.
باغگلی با تأکید بر نقش دبیرخانه در ارتقای کیفی رویداد تصریح کرد: تثبیت دبیرخانه و تشکیل یک دبیرخانه دائمی میتواند کمک کند تا فرآیند شناسایی، ارزیابی و داوری بهصورت مستمر و در طول یک سال دنبال شود. در حال حاضر، به دلیل محدودیتهای زمانی، بسیاری از اقدامات بهصورت فشرده انجام میشود که این مسئله میتواند بر کیفیت فرآیندها اثرگذار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و داور سومین رویداد نشان مشهدالرضا (ع) ادامه داد: ایجاد دبیرخانه دائمی این امکان را فراهم میکند که پیشرویدادهای تخصصی برای هر کارگروه برگزار شود و نامزدهای اصلی بهصورت دقیقتر شناسایی شوند؛ سپس در رویداد اصلی، داوری نهایی با دقت و عمق بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت گسترش کارگروهها در دورههای آینده گفت: در برخی حوزهها مانند فرهنگی و هنری، اجتماعی و خانواده، بهداشت و سلامت و محیط زیست، تنوع و گستردگی افراد شایسته بهگونهای است که میتوان به تفکیک و توسعه کارگروهها فکر کرد. این موضوع نیازمند بازنگری و تثبیت آئیننامه رویداد بر اساس تجربههای سهساله گذشته است.
باغگل خاطرنشان کرد: اگر نشان مشهدالرضا (ع) بتواند به یک رویداد منظم، قابل پیشبینی و هویتساز تبدیل شود، شهروندان مشهدی و حتی جامعه ملی هر سال منتظر برگزاری آن خواهند بود. دبیرخانه دائمی میتواند نقش کلیدی در تحقق این هدف و تبدیل نشان مشهدالرضا (ع) به نماد افتخارآفرین شهر مشهد ایفا کند.
مشارکتهای مردمی، سرمایه ماندگار پایداری اجتماعی شهرها
مشارکتهای مردمی همواره یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و توسعه متوازن شهری بوده است. تجربههای موفق نشان میدهد هر جا کنشهای داوطلبانه و خودجوش با ساختارهای حمایتی همراه شدهاند، اثرگذاری آنها فراتر از یک اقدام مقطعی بوده و به سرمایهای ماندگار برای جامعه تبدیل شده است.
در جوامع شهری امروز، ضرورت شناسایی و برجستهسازی الگوهای واقعی خدمترسانی مردمی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ الگوهایی که نه بر پایه شعار، بلکه بر اساس عمل، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیوند مستقیم با نیازهای واقعی مردم شکل گرفتهاند.
الگوسازی پایدار زمانی محقق میشود که فرآیند تقدیر و معرفی چهرههای مؤثر، صرفاً به یک رویداد نمادین محدود نشود و به زنجیرهای منسجم از شناسایی، روایت، حمایت و تداوم فعالیتهای اجتماعی منجر شود. در غیر این صورت، بسیاری از ظرفیتهای مردمی در گذر زمان به فراموشی سپرده میشوند.
تجربه نشان داده است که مردمیترین کنشهای اجتماعی، اغلب در بستر محلات، گروههای کوچک داوطلبانه و فعالیتهای کمهزینه اما پراثر شکل میگیرند. توجه ساختارمند به این جریانها میتواند اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و الگوی مشارکت فعال را در جامعه نهادینه کند.
از همین منظر، پرداختن به الگوسازی پایدار از مشارکتهای مردمی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اجتماعی شهرهاست؛ ضرورتی که میتواند پیوند میان سرمایه اجتماعی، انگیزه فردی و هویت جمعی را تقویت کند و مسیر توسعه انسانی را هموار سازد.
نظر شما