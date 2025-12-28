به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی شامگاه یکشنبه در نشست سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از آغاز مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ۱۴ دیماه خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن وارد مرحله جدیدی از فرآیند اجرایی خود شده و این مرحله با هدف ارزیابی آمادگیها و ارتقای کیفیت اجرای سرشماری اصلی انجام میشود.
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ نقطه در سراسر کشور برای اجرای سرشماری آزمایشی انتخاب شده است، افزود: در هر استان یک یا دو منطقه با هماهنگی استانداران، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و ملاحظات فنی مرکز آمار ایران تعیین شده و همکاران مرکز آمار برای اجرای عملیات به این مناطق مراجعه خواهند کرد.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نحوه اجرای سرشماری آزمایشی تصریح کرد: در برخی مناطق، عملیات بهصورت تمامشماری و با مراجعه به همه خانوارها انجام میشود و در برخی دیگر، سرشماری بهصورت نمونهای خواهد بود و نحوه مراجعه مأموران و شیوه جمعآوری اطلاعات از طریق مراجع رسمی استانها به اطلاع مردم خواهد رسید.
گودرزی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در موفقیت سرشماری گفت: همکاری شهروندان در ارائه اطلاعات دقیق، نقش مهمی در تولید آمارهای قابل اتکا و تصمیمگیریهای کلان کشور دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از پایان مرحله آزمایشی، مراحل بعدی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و نتایج آن مبنای برنامهریزی و سیاستگذاری در سطح ملی و استانی قرار میگیرد.
