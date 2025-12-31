جان باختن یک کارگر در حین شستشوی پمپ بتن در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم «حسن نجمی» اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۷:۲۶ امروز، چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴، در یک پروژه ساختمانی واقع در انتهای روستای کشف (توس ۳۳) گزارش شد و بلافاصله نجاتگران ایستگاههای ۷ و ۱۴ به محل اعزام شدند.
سخنگوی عملیات سازمان در تشریح جزئیات گفت: در این حادثه متأسفانه یک کارگر حدوداً ۳۲ ساله که به تنهایی در حال شستشو و تمیز کردن پمپ زمینی دستگاه بتنریز بود، بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی، لباسش به تیغههای دستگاه گیر کرده و با شدت به داخل کشیده شده بود. این حادثه منجر به فوت وی گردید.
وی افزود: همکاران ما با دقت و حساسیت بالا، پیکر متوفی را از داخل دستگاه خارج کرده و تحویل مراجع قانونی حاضر در صحنه دادند.
نجمی با ابراز تأسف از این حادثه، چند هشدار ایمنی فوری را خطاب به تمامی کارگران و مسئولان کارگاههای ساختمانی و صنعتی مطرح کرد: استفاده از لباس کار مناسب، اولین شرط ایمنی است. حتماً از لباسی استفاده شود که تنگ و چسبان به بدن باشد. لباس گشاد، پارچههای اضافی یا بندهای آویزان میتواند به راحتی توسط قطعات دستگاه کشیده شده و فاجعه بیافریند.دومین و مهمترین نکته، اجتناب از کار انفرادی با دستگاههای خطرناک است. تمیز کردن یا سرویس دستگاههای پرخطری مانند پمپ بتن، تحت هیچ شرایطی نباید به صورت انفرادی انجام شود. حضور حداقل یک نفر دیگر به عنوان ناظر و کمک، برای قطع به موقع دستگاه و درخواست سریع کمک، یک ضرورت مطلق و نجاتبخش است. سومین، و شاید حیاتیترین نکته، تماس فوری با مرکز فرماندهی عملیات آتشنشانی است. در دقایق اولیه بروز هر حادثهای، شهروندان و همکاران صنفی باید بلافاصله با شماره ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست کمک کنند. به تجربه دیدهایم که از دست دادن همان دقایق ابتدایی که به «زمان طلایی» امداد معروف است، میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ، یادآور این اصل همیشگی است که ایمنی، اولین و آخرین شرط هر فعالیت صنعتی است. بیتوجهی به دستورالعملهای ساده میتواند جان افراد را بگیرد.
