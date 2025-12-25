جان باختن راننده وانت در تصادف در بزرگراه چراغچی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: وقوع یک فقره تصادف مرگ‌بار در ساعت ۴:۲۵ بامداد پنجشنبه (۴ دی ۱۴۰۴) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای ایستگاه‌های ۳۸، ۷ و ۵۳ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان با بیان جزئیات حادثه افزود: بر اثر عدم کنترل وانت بار در این مسیر، متأسفانه منجر به فوت راننده حدوداً ۵۰ ساله به دلیل شدت ضربه در خودرو محبوس و جان خود را از دست داد.

وی افزود: با تلاش آتش نشانان پیکر متوفی از خودرو خارج و تحویل مراجع قانونی شد.

نجمی بار دیگر به رانندگان هشدار داد: رعایت سرعت مجاز و احتیاط در رانندگی، به ویژه در ساعات پایانی شب و بامداد، تنها راه جلوگیری از چنین حوادث تلخی است.