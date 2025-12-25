  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

جان باختن راننده وانت در تصادف در بزرگراه چراغچی مشهد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، از وقوع یک فقره تصادف مرگ‌بار در ساعت اولیه بامداد پنجشنبه خبر داد که به فوت راننده وانت انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: وقوع یک فقره تصادف مرگ‌بار در ساعت ۴:۲۵ بامداد پنجشنبه (۴ دی ۱۴۰۴) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای ایستگاه‌های ۳۸، ۷ و ۵۳ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان با بیان جزئیات حادثه افزود: بر اثر عدم کنترل وانت بار در این مسیر، متأسفانه منجر به فوت راننده حدوداً ۵۰ ساله به دلیل شدت ضربه در خودرو محبوس و جان خود را از دست داد.

وی افزود: با تلاش آتش نشانان پیکر متوفی از خودرو خارج و تحویل مراجع قانونی شد.

نجمی بار دیگر به رانندگان هشدار داد: رعایت سرعت مجاز و احتیاط در رانندگی، به ویژه در ساعات پایانی شب و بامداد، تنها راه جلوگیری از چنین حوادث تلخی است.

