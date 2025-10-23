  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

تعمیرکار آسانسور در مشهد جان باخت

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از جان باختن تعمیرکار آسانسور در یک مجتمع تجاری در خیابان کوهسنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از جان باختن تعمیرکار آسانسور در یک مجتمع تجاری در خیابان کوهسنگی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح پنجشنبه رخ داد و آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۳و۴۰ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: در این مجتمع سه آسانسور یک چاه مشترک داشتند. زمانی که تعمیرکار در حال تعمیر یکی از آسانسورها بود، آسانسور مجاور با وی برخورد کرده و باعث مرگ وی شد.

وی با اظهار تأسف از این حادثه افزود: پیکر بی‌جان کارگر توسط آتش‌نشانان به سطح منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

نجمی در پایان هشدار داد: شرکت‌های پیمانکار و تعمیرکاران آسانسور باید در مواردی که چند آسانسور یک چاه دارند، هنگام تعمیر حتماً سایر آسانسورها را از مدار خارج سازند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

کد خبر 6631921

