تعمیرکار آسانسور در مشهد جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از جان باختن تعمیرکار آسانسور در یک مجتمع تجاری در خیابان کوهسنگی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح پنجشنبه رخ داد و آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۳و۴۰ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: در این مجتمع سه آسانسور یک چاه مشترک داشتند. زمانی که تعمیرکار در حال تعمیر یکی از آسانسورها بود، آسانسور مجاور با وی برخورد کرده و باعث مرگ وی شد.

وی با اظهار تأسف از این حادثه افزود: پیکر بی‌جان کارگر توسط آتش‌نشانان به سطح منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد.

نجمی در پایان هشدار داد: شرکت‌های پیمانکار و تعمیرکاران آسانسور باید در مواردی که چند آسانسور یک چاه دارند، هنگام تعمیر حتماً سایر آسانسورها را از مدار خارج سازند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.