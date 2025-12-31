کشف ۲۵۳ کیلوگرم مواد مخدر در ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس شهرستان ایرانشهر از محل نگهداری مقادیری مواد افیونی در منزلی مطلع و با هماهنگی مقام قضائی اقدام به انجام مأموریت کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی مکان مورد نظر با هماهنگی‌های لازم به محل اعزام و با رعایت حقوق شهروندی پس از بازرسی صورت گرفته از منزل مقدار ۲۵۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سردار جوکار در پایان با اشاره به دستگیری ۲ متهم و توقیف دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ افزود: مجرمان نخواهند توانست از عواقب اقدامات غیر قانونی در امان باشند و شهروندان می‌توانند هر گونه اخبار را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.