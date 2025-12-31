  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

کشف ۲۵۳ کیلوگرم مواد مخدر در ایرانشهر

کشف ۲۵۳ کیلوگرم مواد مخدر در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۲۵۳ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در یک منزل مسکونی خبر داد که در پی آن دو متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس شهرستان ایرانشهر از محل نگهداری مقادیری مواد افیونی در منزلی مطلع و با هماهنگی مقام قضائی اقدام به انجام مأموریت کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس پس از شناسایی مکان مورد نظر با هماهنگی‌های لازم به محل اعزام و با رعایت حقوق شهروندی پس از بازرسی صورت گرفته از منزل مقدار ۲۵۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

سردار جوکار در پایان با اشاره به دستگیری ۲ متهم و توقیف دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ افزود: مجرمان نخواهند توانست از عواقب اقدامات غیر قانونی در امان باشند و شهروندان می‌توانند هر گونه اخبار را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6709064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها