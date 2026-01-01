  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

درگیری مسلحانه برای جلوگیری از ورود موادمخدر به کشور در مرز جکیگور

درگیری مسلحانه برای جلوگیری از ورود موادمخدر به کشور در مرز جکیگور

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۵۰ کیلوگرم موادمخدر حشیش توسط مرزداران هنگ مرزی جکیگور بعد از درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ با جدیت در مجموعه مرزبانی استان پیگیری می‌شود و در همین راستا مرزداران غیور هنگ مرزی جکیگور با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی حوزه استحفاظی مطلع شدند که قاچاقچیان قصد داشته مقادیری مواد افیونی را از آن سوی مرزها وارد کشور کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: برای مقابله با این باند قاچاق مواد مخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و در یک عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی افزود: در این عملیات که با درگیری مسلحانه بین مأموران و قاچاقچیان همراه بود، سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش پر حجم مرزداران توان مقابله نداشتند، با استفاده از تاریکی هوا و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند و مرزداران این فرماندهی، موفق شدند پس از پاک سازی منطقه، مقدار ۵۰ کیلوگرم حشیش را کشف کنند.

سردار شجاعی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، تصریح کرد: اشرار مسلح، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزداران استان سیستان و بلوچستان با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور استان، با تمام وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هر گونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.

کد خبر 6709476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها