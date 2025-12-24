  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

سردار اسحاقی: ۴۲۳ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف مقدار ۴۲۳ کیلو گرم انواع مواد مخدر و توقیف یک دستگاه خودرو طی چهار عملیات مقتدرانه پلیس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی چند محموله مواد مخدر در شهرستان‌های سیب و سوران، هامون و زاهدان شدند که در چهار عملیات منسجم موفق به کشف ۱۶۴ کیلوگرم ماده مخدر شیشه، ۱۳۹ کیلوگرم تریاک، ۱۲۰ کیلوگرم حشیش و دستگیری تعداد ۲ نفر از سوداگران مرگ شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه متهمین دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند؛ خاطر نشان کرد: پلیس همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.

