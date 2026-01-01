لزوم تلاش برای توسعه فضاهای ورزشی و رفع نیازهای جوانان بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد با مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان دیدار و در خصوص توسعه فضاهای ورزشی و رفع نیازهای جوانان این شهرستان گفتوگو کرد.
در این دیدار بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی و توجه ویژه به نیازهای جوانان مناطق محروم تأکید کرد.
جمشید خرمی در این نشست با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه ورزش شهرستان، خواستار حمایت بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان برای تقویت برنامههای ورزشی و جوانان شد.
مظفر خادمی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامهها و اقدامات ادارهکل در سطح استان، قول مساعد داد که پروژههای نیمهتمام ورزشی شهرستان بشاگرد را پیگیری کرده و برای تخصیص اعتبارات ویژه به این شهرستان اقدام نماید.
در پایان این دیدار، طرفین بر اهمیت نقش ورزش در ارتقای سطح نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه به ویژه در میان جوانان تأکید کرده و بر تقویت همکاریهای بین دستگاهی برای تحقق این اهداف توافق کردند.
