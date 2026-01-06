تأکید بر توسعه هدفمند ورزش پاوه در آیین معارفه رئیس جدید

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاوه عصر سهشنبه با حضور فرزاد الماسی فرماندار پاوه، حمیدرضا عزتی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، یونس جهانبانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از مسئولان، در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
در این مراسم، دکتر فرزاد الماسی با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی، بر حمایت فرمانداری از مدیریت جدید اداره ورزش و جوانان تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش در پاوه نیازمند برنامهریزی منسجم، هدفمند و مبتنی بر ظرفیتهای بومی شهرستان است.
وی با بیان اینکه پاوه از استعدادهای قابل توجهی در حوزههای مختلف ورزشی برخوردار است، افزود: بهرهگیری صحیح از این توانمندیها میتواند زمینهساز رشد ورزش قهرمانی، تقویت ورزش همگانی و افزایش مشارکت جوانان شود.
فرماندار پاوه همچنین بر اهمیت میزبانی رویدادها و مسابقات ورزشی تأکید کرد و ادامه داد: برگزاری رقابتهای ورزشی در سطح شهرستان و استان، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، نقش مؤثری در معرفی توانمندیها و ظرفیتهای پاوه خواهد داشت.
در ادامه این آئین، ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای سعدی توفیقی، رئیس پیشین اداره ورزش و جوانان پاوه، هیوا حسینی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی و کار خود را رسماً آغاز کرد.
نظر شما