ارتقای درجه ۸۰۳ دهیاری در هرمزگان پس از نزدیک به ۹ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره اباذرپور با اعلام این خبر اظهار داشت: به دلیل عدم اجرای سرشماری خانوار در سال ۱۴۰۰، تخصیص منابع ارزش افزوده و دیگر اعتبارات دهیاریها همچنان بر مبنای آمار سال ۱۳۹۵ انجام میشد و این باعث شد درجهبندی و اعتبارات تخصیصی متناسب با تغییرات واقعی جمعیتی و توسعهای روستاها بهروزرسانی نشود.
وی افزود: با توجه به رشد جمعیت و توسعه گسترده بخش زیادی از روستاهای هرمزگان نسبت به سال ۱۳۹۵، این عقبماندگی در درجهبندی باعث کاهش سهم اعتباری آنها شده بود.
وی گفت: در بررسیهای انجامشده، ارتقای درجه و بهروزرسانی نظام درجهبندی دهیاریها بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای توسعه روستایی در استان شناسایی شد که میتواند در مسیر افزایش سهم اعتبارات و بهبود خدماترسانی در روستاها نقش مؤثری ایفا کند.
اباذر پور خاطر نشان کرد: پیگیریهای مستمر از ابتدای حضور در جایگاه مدیریت امور روستایی با همراهی و حمایت کامل استاندار هرمزگان ادامه یافت و در نهایت درجه ۸۰۳ دهیاری در استان ارتقا یافت که این دستاورد نقش مهمی در توانمندسازی دهیاریها و توسعه زیرساختهای روستایی خواهد داشت.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان یادآور شد: این ارتقای درجه در درجهبندی دهیاریها که در کشور بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت، وسعت و درآمد انجام میشود، مستقیماً بر میزان تخصیص اعتبارات و امتیازات خدماتی برای روستاها تأثیرگذار است.
اباذرپور همچنین تأکید کرد که منابع اعتباری افزایشیافته باید با برنامهریزی اصولی در مسیرهایی هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را در رونق اقتصادی، بهبود خدمات زیربنایی، اشتغالزایی و افزایش کیفیت زندگی مردم روستایی داشته باشد و افزود: این ارتقا میتواند گامی مهم در توسعه متوازن استان و کاهش شکافهای خدماتی میان مناطق شهری و روستایی باشد.
این اقدام در حالی انجام گرفت که در سالهای اخیر دهیاریها در استان هرمزگان با چالشهای متعددی در حوزه اعتبارات و امکانات مواجه بودهاند و مقامات استانی تلاش کردهاند با رایزنی و برنامهریزی این نهادها را در مسیر توسعه و خدمترسانی بهتر قرار دهند.
