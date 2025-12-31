شهادت یک بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاشگران

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدپور علی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبر لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در روز جاری یک سری اعتراض‌ها در برخی از شهرستان‌های استان اتفاق افتاد، ریشه این اعتراضات هم بحث گرانی و موضوعات مرتبط با معیشت بود.

وی گفت: معیشت همواره خط‌قرمز دولتمردان است، سخنگوی دولت هم در چند نوبت اعلام کردند، اعتراض‌ها و صدای مردم شنیده می‌شود و تدابیر لازم را هم دولت برای این موضوع اندیشیده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: ریشه این وضعیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، فشارهایی که دشمنان به لحاظ تحریم‌های ظالمانه بر مردم وارد کردند یکی از عوامل اصلی این وضعیت اقتصادی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: امروز هم در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم امروز به فیض شهادت نائل شد.

پور علی، تأکید کرد: عرض تبریک و تسلیت به خانواده این شهید عزیز داریم و اطمینان می‌دهیم که حفظ نظم و امنیت خط‌قرمز استان است و حتماً و حتماً ما در برابر کسانی که تلاش می‌کنند نظم و امنیت را به مخاطره بی اندازند بااقتدار خواهیم ایستاد.