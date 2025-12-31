  1. استانها
شهادت یک بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاشگران

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از شهادت یک نیروی بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاش‌گران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدپور علی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبر لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در روز جاری یک سری اعتراض‌ها در برخی از شهرستان‌های استان اتفاق افتاد، ریشه این اعتراضات هم بحث گرانی و موضوعات مرتبط با معیشت بود.

وی گفت: معیشت همواره خط‌قرمز دولتمردان است، سخنگوی دولت هم در چند نوبت اعلام کردند، اعتراض‌ها و صدای مردم شنیده می‌شود و تدابیر لازم را هم دولت برای این موضوع اندیشیده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: ریشه این وضعیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، فشارهایی که دشمنان به لحاظ تحریم‌های ظالمانه بر مردم وارد کردند یکی از عوامل اصلی این وضعیت اقتصادی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: امروز هم در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم امروز به فیض شهادت نائل شد.

پور علی، تأکید کرد: عرض تبریک و تسلیت به خانواده این شهید عزیز داریم و اطمینان می‌دهیم که حفظ نظم و امنیت خط‌قرمز استان است و حتماً و حتماً ما در برابر کسانی که تلاش می‌کنند نظم و امنیت را به مخاطره بی اندازند بااقتدار خواهیم ایستاد.

    • ایرانی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      30 20
      پاسخ
      خدا لعنت کند اغتشاشگران رو
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      12 14
      پاسخ
      اینایی که تو زمین دشمن بازی میکنن ایرانی نیستند مرگ بر منافق وطنی مرگ بر فتنه گر مرگ نه ننگ بر خاندان سلطنتی پهلوی و طرفداران نخود مغزش
    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      16 15
      پاسخ
      نیست نابود بشن دشمنان داخلی و خارجی لعنت به پهلوی و طرفداران نخود مغزش مرگ بر اسرائیل کودک کش خار زلیل بشن ان‌شاءالله
    • ناصر EC ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      16 24
      پاسخ
      این اغتشاشگران باید دستگیر و اعدام شوند
    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      5 4
      پاسخ
      آخه این جوون چه گناهی داشته وحشیا
    • سید IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه. خدابیامرزدش. خدابه خانواده اش صبربده. امانبایدبه اغتشاشگر امان دادکه هرروزخانواده ای روداغدارکنه
    • زخ IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اینا که تو خیابان هستن جوان هستند اصلا نمی دونن قیمت ها چنده پول بابا دارن خرج می کنن معلوم به خاطر گرونی نیومدن آخه بسیجی هارو دست خالی فرستادید جلوی یه مشت لات وچاقوکش

