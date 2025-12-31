به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات نشست تنظیم بازار شهرداری بوشهر اظهار کرد: تأمین و توزیع مستمر کالاهای اساسی شامل گوشت مرغ، روغن خوراکی و برنج با نرخ مصوب، از طریق بازارچه‌های تنظیم بازار و مراکز عرضه مستقیم در سطح شهر انجام خواهد شد.

وی افزود: شهرداری بندر بوشهر موظف شده است نسبت به جانمایی، آماده‌سازی و تجهیز فضاهای مناسب برای برپایی بازارچه‌های تنظیم بازار با رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و ترافیکی اقدام کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اصناف، زمینه تأمین به‌موقع اقلام اساسی را فراهم سازد.

شهردار بندر بوشهر با تأکید بر اطلاع‌رسانی عمومی تصریح کرد: زمان، مکان و شرایط عرضه کالاهای تنظیم بازار از طریق رسانه‌ها، سامانه‌های اطلاع‌رسانی شهری و بیلبوردهای سطح شهر به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی می‌شود تا دسترسی شهروندان آسان‌تر شده و از ایجاد ترافیک شهری جلوگیری شود.

حیدری از افتتاح بازارچه تنظیم بازار شهرداری بندر بوشهر همزمان با میلاد امام علی (ع) خبر داد و گفت: در این بازارچه، ۵۰ غرفه در اختیار خانواده‌های خودسرپرست قرار می‌گیرد تا ضمن حمایت معیشتی، زمینه ایجاد کسب‌وکارهای خرد فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازارچه‌های تنظیم بازار به‌صورت محله‌محور در چند نقطه شهر راه‌اندازی می‌شوند و در برخی مناطق نیز عرضه کالاها دو روز در هفته، روزهای دوشنبه و جمعه، در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

شهردار بندر بوشهر با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل و آرامش در بازار، برآورد دقیق ظرفیت‌های توزیع، راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی برای جلوگیری از احتکار و استفاده از سامانه خانوار مبتنی بر کد ملی از جمله اقداماتی است که با رویکرد جهادی و مردمی در دستور کار قرار دارد.

از جمله فضاهای پیشنهادی برای راه‌اندازی بازارچه‌های تنظیم بازار می‌توان به جمعه‌بازار، خیابان ساحلی پارک مادر، پارک شغاب، باغ بهزاد، ناحیه سه، زمین تأمین اجتماعی، انبار تنگک هلال احمر و محدوده نیایش اشاره کرد.