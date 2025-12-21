به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی ظهر یکشنبه در پانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: اگر در هر بخشی کمبود یا مشکل وجود دارد، مسئول مربوطه موظف است به‌صورت مشخص آن را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند، نه اینکه مسئولیت را نپذیرد یا مسئله را انکار کند.

استاندار البرز با اشاره به لزوم بهره‌گیری از نیروهای متخصص گفت: هر کالای اساسی متولی تخصصی می‌خواهد؛ مرغ، روغن، برنج و سایر اقلام باید توسط افرادی رصد شوند که بازار آن کالا را می‌شناسند و به‌صورت مستمر در میدان حضور دارند.

مردم نگرانند؛ با آن‌ها امیدوارانه صحبت کنید

عبداللهی با تأکید بر نقش روانی بازار تصریح کرد: جامعه امروز دچار نگرانی و اضطراب است؛ مدیران باید در گفتار و عملکرد خود از جملات امیدوارکننده و مثبت استفاده کنند. اطلاع‌رسانی ضعیف و سکوت در برابر اقدامات انجام‌شده، باعث تشدید نگرانی مردم می‌شود.

وی ادامه داد: اقدامات نظارتی و کنترلی انجام شده اما در فضای رسانه‌ای و مجازی بازتاب مناسبی ندارد. مردم باید بدانند چه کارهایی برای تنظیم بازار انجام شده است. اطلاع‌رسانی بخشی از مدیریت بازار است، نه یک موضوع حاشیه‌ای.

دستور راه‌اندازی نمایشگاه‌های فروش

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت بالای تولید در استان گفت: باید نمایشگاه‌های فروش مستقیم و بهاره با مشارکت تولیدکنندگان استان راه‌اندازی شود و فروش کالاها با حداقل ۲۰ درصد تخفیف انجام گیرد. برندها و واحدهای تولیدی بزرگ باید پای کار بیایند و نقش اجتماعی خود را ایفا کنند.

عبداللهی تأکید کرد: تنظیم بازار با شعار محقق نمی‌شود. باید کالا تأمین شود، عرضه افزایش یابد و قیمت‌ها به‌صورت واقعی کنترل شود. مدیران اگر در اتاق بنشینند، بازار را از دست می‌دهند.

برنامه‌ریزی ویژه برای ماه مبارک رمضان

وی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان گفت: ذخایر کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ، گوشت، برنج، روغن و اقلام پرمصرف باید به‌دقت پیش‌بینی شود. استان البرز ظرفیت بالای دامداری و تولید دارد و باید از این توان برای کنترل قیمت‌ها استفاده شود.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها باید در برپایی بازارچه‌ها، فضاهای عرضه و اطلاع‌رسانی محیطی فعال‌تر عمل کنند. همچنین صداوسیما و رسانه‌ها باید با اطلاع‌رسانی گسترده، اقدامات مثبت را به مردم منتقل کنند تا آرامش روانی بازار حفظ شود.