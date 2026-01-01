به گزارش خبرنگار مهر، کمال اکبریان صبح پنج‌شنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس‌جمهور، اظهار کرد: این استان خاستگاه مشروطه‌خواهان واقعی بوده و در دوران دفاع مقدس نیز از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رفته است.

وی با اشاره به رأی بالای مردم استان به دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، افزود: این حمایت گسترده، ریشه در دو عامل مهم دارد؛ نخست شخصیت ممتاز و کم‌نظیر جناب‌عالی و دوم، حمایت چهره‌های برجسته جریان اصلاح‌طلبی از شما. حضور پرشور مردم در مراسم استقبال از دکتر ظریف در سالن تختی شهرکرد، نمونه‌ای از ظرفیت سیاسی و اجتماعی این استان است که تاکنون کمتر نظیر آن دیده شده است.

اکبریان با تأکید بر لزوم توجه به نیروهای انسانی توانمند استان، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در حوزه منابع انسانی، ظرفیت‌های شاخص و کارآمدی دارد که می‌توانند در سطح ملی نقش‌آفرینی کنند. همان‌گونه که برخی از این نیروها در دولت جناب‌عالی به‌کار گرفته شده‌اند و عملکرد موفقی نیز داشته‌اند، انتظار می‌رود از دیگر ظرفیت‌های انسانی استان نیز بهره‌برداری شود.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه اختیارات استانداران قابل تقدیر است، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که وزرا در تصمیم‌گیری‌های استانی، هماهنگی لازم با استانداران را ندارند که این مسئله می‌تواند بر کارآمدی مدیریت استانی تأثیر منفی بگذارد. از جناب‌عالی درخواست داریم که بر لزوم هماهنگی کامل وزرا با استانداران تأکید فرمائید.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام استان، اظهار داشت: پروژه راه‌آهن اصفهان – چهارمحال و بختیاری – خوزستان که مطالعات آن در سال‌های گذشته انجام شده، از طرح‌های راهبردی و اثرگذار در توسعه منطقه و کشور است. از جناب‌عالی تقاضا داریم دستور فرمائید این پروژه در دولت شما به مرحله اجرا برسد.

اکبریان همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های جاده‌ای به سمت استان خوزستان و توسعه فرودگاه شهرکرد، افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ارتباطی استان دارند و نیازمند توجه ویژه دولت هستند.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های آبی استان گفت: چهارمحال و بختیاری به‌عنوان استان بالادست، تاکنون در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه آب نقش مؤثری نداشته است. چه باران ببارد و چه نبارد، مردم این استان با کم‌آبی مواجه‌اند. از جناب‌عالی انتظار داریم در این زمینه نیز تدابیر لازم را اتخاذ فرمائید.

اکبریان در پایان ضمن قدردانی از حضور رئیس‌جمهور و هیئت همراه در استان، خاطرنشان کرد: جمع حاضر در این نشست، از حامیان اصلی جناب‌عالی در انتخابات گذشته بوده‌اند و امروز نیز با همان انگیزه، خواهان تحقق وعده‌های دولت مردمی هستند.