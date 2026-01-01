فضاهای ورزشی در ایذه را باید توسعه دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در آئین افتتاحیه سالن ورزشی چند منظوره ایذه (خانه کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی) اظهار کرد: تکمیل این پروژه در جریان سفر رئیس جمهور به خوزستان با پیگیری وزیر و همه مسئولان صورت گرفته است؛ قدردان همه افرادی که در تکمیل مجموعه نقش داشته و اثر گذار بودند هستیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ایذه و منطقه منگشت مهد قهرمانان و پهلوانان است، تصریح کرد: این موضوع مختص مردان نیست و زنان نیز در این حوزه نام آور هستند که الهام صالحی نمونه آن است. همچنین نمونه مرحوم لقمان رضایی که قهرمان و پهلوان کشتی بود در این حوزه کم نداریم.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم فضاهای ورزشی را در این شهرستان توسعه دهیم.

استاندار خوزستان با اشاره به سیل اخیر گفت: متأسفانه در این حادثه چند تن از عزیزان خود در این حوزه را از دست داده ایم، به روح آنها درود می‌فرستیم؛ در جلسه دو روز گذشته در ایذه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تصمیماتی در جهت جبران خسارات در شهرها، روستاها و بخش‌های حوزه اتخاذ شد.

موالی زاده افزود: همچین مقرر شد تلاش صورت گیرد از وقوع سیلی که ممکن است در اثر بارندگی‌های آینده رخ دهد پیشگیری کنیم و اتفاقات را به گونه‌ای طراحی کنیم تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.