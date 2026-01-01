ساحل بحرکان ۹ ماه از سال بهترین ساحل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیات مقدم صبح امروز پنجشنبه در آئین افتتاح استخر سرپوشیده ماهرویان هندیجان اظهار کرد: وزیر ورزش از وزیران موفق و پر تلاش است که عمده نمایندگان مجلس از عملکرد وی راضی هستند؛ احمد دنیا مالی اولین وزیر دولت چهاردهم هستند که به هندیجان سفر داشته اند، ان‌شاءالله شاهد حضور دیگر وزرا در این شهرستان باشیم.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استخر ماهرویان، تنها استخر هندیجان است که مردم سالیان سال چشم انتظار افتتاح این پروژه بودند.

وی با بیان اینکه رودخانه هندیجان هرساله تلفات جانی داشته است، ابراز امیدواری کرد با افتتاح این استخر چنین اتفاقات تلخی را نداشته باشیم.

نماینده مردم هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساحل زیبای بحرکان ۹ ماه از سال به لحاظ آب و هوایی بهترین ساحل کشور است، گفت: این ساحل مستقیم به دریا متصل است لذا حدود چهار هکتار زمین با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان کلنگ زنی شد تا مکانی برای ورزش‌های ساحلی ایجاد شود.

حیات مقدم تاکید کرد: به لحاظ بودجه‌ای در این خصوص محدودیتی وجود ندارد و تنها نیاز است برای ایجاد آن گام برداشته شود تا به یک ساحل استانی و حتی ملی تبدیل شود که در بخش‌های تفریحی و ورزشی بهره وافر برده شود.