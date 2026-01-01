به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه پنجشنبه در پایان سفر یک‌روزه وزیر ورزش و جوانان به استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر وزیر ورزش و جوانان به استان خوزستان پربار بود و در جریان آن پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در هندیجان یک استخر استاندارد افتتاح شد و در ایذه نیز سالن بزرگ خانه کشتی به نام زنده‌یاد لقمان رضایی، قهرمان کشتی منطقه، به بهره‌برداری رسید.

استاندار خوزستان تصریح کرد: تکمیل این پروژه‌ها بر اساس اعتبارات مصوب در جریان سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته انجام شد.

وی گفت: در گفتگوهای مفصل با وزیر ورزش و جوانان، موضوعاتی همچون ورزش محلات، ورزش کارگری، ورزش بانوان و سایر ظرفیت‌های ورزشی استان مطرح شد.

موالی‌زاده بیان کرد: خوزستان با توجه به استعدادهای فراوان در رشته‌های مختلف ورزشی نیازمند حمایت و توسعه زیرساخت‌هاست. وی تأکید کرد: این پیگیری‌ها ادامه خواهد یافت تا قابلیت‌های ورزشی استان پرورش یابد و استعدادهای نسل جوان، نوجوان و نونهال شکوفا شوند.