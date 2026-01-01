  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

افتتاح پروژه‌های ورزشی در هندیجان و ایذه گامی مهم برای شکوفایی جوانان

اهواز – استاندار خوزستان، افتتاح استخر استاندارد در هندیجان و خانه کشتی در ایذه با حضور وزیر ورزش را گامی مهم برای شکوفایی استعدادهای جوانان استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه پنجشنبه در پایان سفر یک‌روزه وزیر ورزش و جوانان به استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر وزیر ورزش و جوانان به استان خوزستان پربار بود و در جریان آن پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در هندیجان یک استخر استاندارد افتتاح شد و در ایذه نیز سالن بزرگ خانه کشتی به نام زنده‌یاد لقمان رضایی، قهرمان کشتی منطقه، به بهره‌برداری رسید.

استاندار خوزستان تصریح کرد: تکمیل این پروژه‌ها بر اساس اعتبارات مصوب در جریان سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته انجام شد.

وی گفت: در گفتگوهای مفصل با وزیر ورزش و جوانان، موضوعاتی همچون ورزش محلات، ورزش کارگری، ورزش بانوان و سایر ظرفیت‌های ورزشی استان مطرح شد.

موالی‌زاده بیان کرد: خوزستان با توجه به استعدادهای فراوان در رشته‌های مختلف ورزشی نیازمند حمایت و توسعه زیرساخت‌هاست. وی تأکید کرد: این پیگیری‌ها ادامه خواهد یافت تا قابلیت‌های ورزشی استان پرورش یابد و استعدادهای نسل جوان، نوجوان و نونهال شکوفا شوند.

