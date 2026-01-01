مهربانی در لباس امداد؛ روایتی از صدای همدلی در میان حوادث

محمد علی کاوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقوع بارشهای اخیر پس از یک دوره خشکسالی طولانی، موهبتی ارزشمند است، افزود: در جریان بارندگیهای اخیر، ۸۱ خانوار در استان دچار آسیبهایی از قبیل سیلگرفتگی، آبگرفتگی و در مواردی تخریب جزئی مسکن شدند که تیمهای امدادی ما بهموقع در محل حاضر و خدماترسانی لازم را انجام دادند.
وی با بیان اینکه در موارد ضروری نیز چادر و اقلام اولیه معیشتی و زیستی در اختیار خانوارهای آسیبدیده قرار گرفت، گفت: همچنین، در یک بازه زمانی کمتر از ۲۰ ساعت طی این بارندگیها، نیروهای این جمعیت ۱۶ عملیات امداد و نجات انجام دادند که در نتیجه آن به ۱۶۱ نفر از حادثهدیدگان خدمات ارائه شد.
کاوسی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، تیمهای امدادی این جمعیت به هزار و ۱۴ حادثه در سطح استان پاسخ دادهاند، گفت: بیشترین مأموریتها با ۷۷۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.
حضور پایگاهها در ۵۰۰ نقطه
به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، در این حوادث سه هزار و ۴۲۳ نفر حادثهدیده گزارش شده که از این تعداد هزار و ۸۹۷ نفر مصدوم بودند.
کاوسی با اشاره به جایگاه مردمی سازمان هلالاحمر تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر به عنوان یک سازمان مردمبنیاد و مردمی در ۵۰۰ نقطه از استان حضور فعال دارد.
وی ادامه داد: این حضور در قالب ۲۰۰ خانه هلال، ۱۱ شعبه، ۲۶ پایگاه و بیش از ۲۰۰ کانون دانشآموزی، دانشجویی و طلبهای تحقق یافته که هدف آن سازماندهی ظرفیتهای مردمی برای مقابله با «روزهای احتمالی ضرورت» است.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، هدف از این شبکه، ساماندهی و آمادهسازی ظرفیتهای مردمی برای روزهای بحران است.
وی با اشاره به شعار «پیشگیری بهتر از درمان»، آموزش همگانی را سنگ بنای افزایش تابآوری جامعه دانست و گفت: ما متعهد به افزایش تابآوری در سطح استان هستیم و برای آن برنامهریزی کردهایم.
کاوسی ادامه داد: تنها از ابتدای امسال، ۹۲۵ دوره آموزشی حضوری برگزار شده که بیش از ۴۰ هزار نفر از هموطنان از این آموزشها بهرهمند شدهاند.
دعوتی از مردم
وی با بیان اینکه «ترس در زمان وقوع بحران، غالباً نتیجه ناآگاهی و نداشتن مهارت است»، اظهار کرد: وقتی فردی دانش و مهارت کافی نداشته باشد، در لحظه حادثه ممکن است دچار ترس شده و نهتنها نتواند به خود و دیگران کمک کند، بلکه امکان تشدید آسیب نیز وجود دارد
کاوسی بیان کرد: از عموم مردم دعوت میکنیم با مراجعه به «سامانه هلال من» و تشکیل گروههای بالای ۲۵ نفر، از دورههای آموزشی رایگان این جمعیت در مهارتهای اولیه امداد و نجات مانند احیای قلبی ریوی (CPR)، پانسمان، تثبیت شکستگیها و کنترل خونریزی بهرهمند شوند.
وی برگ برنده هلال احمر را نیروی انسانی متعهد و داوطلب آن دانست و بیان کرد: هماکنون بالغ بر ۸۰ هزار داوطلب آموزشدیده در سطح استان، پشتوانه عملیاتی این جمعیت هستند.
خیرین، بازوی هلال احمر
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به پشتیبانی مالی و مشارکتهای خیرخواهانه اشاره و اظهار داشت: جذب کمکهای مردمی و خیرین، از ارکان مهم تقویت توان امدادی است.
وی ادامه داد: نمونههایی از همکاری با خیرین سایر استانها از جمله تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی یا مشارکت در تکمیل پروژههای عمرانی امدادی، از جمله این اقدامات است.
کاوسی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، خطاب به شهروندان گفت: اولین و مهمترین توصیه، عمل کردن به شعار کهن و حکیمانه "پیشگیری بهتر از درمان" است.
وی بیان کرد: جمعیت هلال احمر با سابقهای بیش از یک قرن، در راستای مأموریتهای بشردوستانه و امدادی خود، همواره بر توسعه زیرساختها، آموزش همگانی و تقویت مشارکتهای مردمی تأکید دارد.
نظر شما