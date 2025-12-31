محمدعلی کاوسی در گفتگو با مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر در سطح استان، بیان کرد: جمعیت هلال احمر به‌عنوان یک سازمان مردمی و خدمات‌رسان، همواره در زمان بحران‌ها به‌ویژه حوادث ناشی از شرایط جوی و اقلیمی در کنار مردم حضور دارد.

وی با بیان اینکه در جریان بارش‌های اخیر، نیروهای هلال احمر به ۸۱ خانوار آسیب‌دیده در مناطق مختلف استان امدادرسانی کردند، گفت: این خدمات عمدتاً شامل تخلیه آب از منازل دچار آب‌گرفتگی، رسیدگی به خانه‌های خشتی و گلی آسیب‌دیده و توزیع اقلام امدادی از جمله چادر، چراغ و وسایل ضروری زندگی بوده است.

کاوسی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی بیان کرد: خوشبختانه در حوادث اخیر استان هیچ مورد فوتی گزارش نشده و تمامی خسارات صرفاً مالی بوده، این در حالی است که در سال‌های گذشته حوادث تلخی در شرایط مشابه رخ داده بود.

وی با اشاره به نجات موفق یک خانواده گرفتار در سیلاب در روستای «خرو طبس» اظهار داشت: امدادگران هلال احمر با وجود خطرات جدی و به خطر افتادن جان خود، توانستند این خانواده را از سیلاب نجات دهند که این اقدام بازتاب گسترده‌ای در کشور داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه این جمعیت بیش از ۱۰۲ سال سابقه خدمت‌رسانی در استان دارد، گفت: هم‌اکنون جمعیت هلال احمر در حدود ۵۰۰ نقطه استان از طریق شعب، پایگاه‌های امداد و نجات و خانه‌های هلال فعال بوده که این گستردگی با اتکا به مشارکت مردمی و داوطلبان امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: نزدیک به ۸۰ هزار داوطلب از اقشار مختلف با هلال احمر استان همکاری دارند و نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کنند.

به گفته کاوسی، علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه و نرم‌افزار «هلال من» به‌سادگی ثبت‌نام کرده و در فعالیت‌های امدادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.