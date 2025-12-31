  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

خراسان جنوبی پیشتاز در اعتکاف دانش‌آموزی کشور با ثبت‌نام ۴۵۰۰ نفر

خراسان جنوبی پیشتاز در اعتکاف دانش‌آموزی کشور با ثبت‌نام ۴۵۰۰ نفر

بیرجند- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این استان با ثبت‌نام چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز برای اعتکاف، یکی از استان‌های پیشتاز کشور در این عرصه شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها با بیان اینکه اعتکاف فرصت خوبی برای خودسازی و تعمیق ارتباط نوجوانان با معبود خویش است، افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق، محتوای متناسب و استفاده از مربیان مجرب، زمینه جذب حداکثری دانش‌آموزان را فراهم کرد و مراقب بود که کمیت، کیفیت برنامه‌ها را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۲۱۰ مسجد دانش‌آموزی در استان فعال شده و چهار هزار و ۵۵۳ دانش‌آموز در اعتکاف امسال ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۲.۵ درصد آنان برای نخستین بار شرکت می‌کنند.

مرتضوی با بیان اینکه آموزش و پرورش پای‌کارترین دستگاه در برگزاری اعتکاف است، اظهار کرد: ۶۸ درصد معتکفان استان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و تشکل‌های دانش‌آموزی با تمام ظرفیت در اجرا مشارکت دارند.

وی بر لزوم برگزاری کارگاه‌های توجیهی برای عوامل اجرایی، تأمین زیرساخت‌های مناسب مانند گرمایش و فضای مطلوب، و همچنین مدیریت زمان ملاقات‌ها به منظور حفظ آرامش دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: به دلیل محدودیت فضا، حدود ۸۰۰ دانش‌آموز به صورت ذخیره در انتظار فراهم شدن شرایط حضور هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: اعتکاف نباید برنامه‌ای مقطعی باشد، بلکه باید به بخشی از فرآیند تربیتی مستمر تبدیل شود تا آثار آن در رفتار و سبک زندگی دانش‌آموزان تثبیت و ماندگار گردد.

کد خبر 6708494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها