به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح چهارشنبه در جمع رسانهها با بیان اینکه اعتکاف فرصت خوبی برای خودسازی و تعمیق ارتباط نوجوانان با معبود خویش است، افزود: باید با برنامهریزی دقیق، محتوای متناسب و استفاده از مربیان مجرب، زمینه جذب حداکثری دانشآموزان را فراهم کرد و مراقب بود که کمیت، کیفیت برنامهها را تحتالشعاع قرار ندهد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون ۲۱۰ مسجد دانشآموزی در استان فعال شده و چهار هزار و ۵۵۳ دانشآموز در اعتکاف امسال ثبتنام کردهاند که ۳۲.۵ درصد آنان برای نخستین بار شرکت میکنند.
مرتضوی با بیان اینکه آموزش و پرورش پایکارترین دستگاه در برگزاری اعتکاف است، اظهار کرد: ۶۸ درصد معتکفان استان را دانشآموزان تشکیل میدهند و تشکلهای دانشآموزی با تمام ظرفیت در اجرا مشارکت دارند.
وی بر لزوم برگزاری کارگاههای توجیهی برای عوامل اجرایی، تأمین زیرساختهای مناسب مانند گرمایش و فضای مطلوب، و همچنین مدیریت زمان ملاقاتها به منظور حفظ آرامش دانشآموزان تأکید کرد و افزود: به دلیل محدودیت فضا، حدود ۸۰۰ دانشآموز به صورت ذخیره در انتظار فراهم شدن شرایط حضور هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: اعتکاف نباید برنامهای مقطعی باشد، بلکه باید به بخشی از فرآیند تربیتی مستمر تبدیل شود تا آثار آن در رفتار و سبک زندگی دانشآموزان تثبیت و ماندگار گردد.
