سید سعیدرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برگزاری این آئین اظهار کرد: استاد مهدویراد از بزرگترین شخصیتهای معاصر در حوزه مطالعات علوم قرآن و حدیث کشور بهشمار میرود و جایگاهی ممتاز و تأثیرگذار در این عرصه دارد.
رئیس بنیاد نخبگان استان قم با بیان اینکه این استاد برجسته توفیق بهرهمندی از حوزه علمی خراسان را داشته و همزمان حضوری فعال و اثرگذار در مطالعات عمیق قرآنی داشته است، افزود: استاد مهدویراد قرآنپژوهی توانمند و شناختهشده است که شاگردان فراوانی در مکتب علمی ایشان پرورش یافتهاند؛ بهگونهای که میتوان گفت بخش قابل توجهی از استادان علوم قرآن و حدیث کشور، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از شاگردان ایشان محسوب میشوند و از علم، دانش، منش اخلاقی و حسننیت وی بهره بردهاند.
منتظری با تأکید بر نقش الگوساز این نکوداشت برای نسل جوان و نخبگان قرآنی تصریح کرد: معرفی و تکریم یکی از بزرگترین شخصیتهای علوم قرآنی کشور میتواند اهداف متعددی را محقق کند که از مهمترین آنها، برجستهسازی جایگاه علوم قرآنی در جامعه علمی کشور است.
وی ادامه داد: قرآن کریم کتاب مقدس ماست و اشارات، رموز و مباحث مطرحشده در آن نیازمند تبیین و واکاوی علمی است؛ ازاینرو وجود دانشمندانی که این مفاهیم را با رویکردهای نوین بررسی کرده و به جامعه علمی معرفی میکنند، ضرورتی انکارناپذیر بهشمار میرود.
رئیس بنیاد نخبگان استان قم با اشاره به ویژگیهای علمی استاد مهدویراد گفت: ممارست علمی، تلاش مستمر، اشراف گسترده بر علوم عربی و آشنایی با علوم جدید، از ایشان شخصیتی ممتاز در حوزه مطالعات علوم قرآن و حدیث ساخته است و این مسیر میتواند الگویی روشن برای دانشجویان و پژوهشگران جوان باشد تا با پیمودن مدارج علمی مشابه، به موفقیت دست یابند.
وی با اشاره به مأموریت بنیاد نخبگان در برگزاری این نکوداشت افزود: یکی از وظایف اصلی بنیاد نخبگان، الگوسازی و تکریم مفاخر و شخصیتهای برجسته علمی کشور است و استاد مهدویراد بهدرستی در این جایگاه قرار میگیرد؛ چراکه ایشان از مفاخر علوم قرآن، علوم حدیث و کتابشناسی کشور محسوب میشود و مکتب علمی وی جریان مؤثری از شاگردپروری را رقم زده است.
منتظری با تأکید بر بُعد تمدنی این تکریم خاطرنشان کرد: معرفی اینگونه مفاخر، در واقع معرفی مفاخر تمدنساز ایران اسلامی است که میتواند اصالت تمدنی کشور را برجسته کند. استاد مهدویراد نمونهای روشن از این اصالت تمدنی است؛ شخصیتی که هم حوزه را بهخوبی میشناسد و هم در دانشگاه در سطوح عالی علمی فعالیت داشته و پیوند موفق حوزه و دانشگاه را به نمایش گذاشته است.
وی درباره برنامههای بنیاد نخبگان برای بهرهبرداری علمی از این نکوداشت اظهار کرد: در این راستا بانک اطلاعاتی از فعالان حوزه مطالعات علوم قرآن و حدیث تهیه شده تا زمینه ارتباط مؤثر میان پژوهشگران و استادان برجسته فراهم شود و امکان بهرهمندی علمی گستردهتری ایجاد گردد.
رئیس بنیاد نخبگان استان قم افزود: برگزاری کلاسهای کارگاهی و تبیین این نکته که همانگونه که در علوم پایه، مهندسی و علوم حدیث پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم، در علوم انسانی و مطالعات اسلامی نیز میتوانیم در سطح جهانی سرآمد باشیم، از اهداف جدی دنبالشده در این مسیر است.
منتظری در پایان با اشاره به چالشهای برگزاری چنین آیینهایی گفت: مهمترین چالش، معرفی شایسته شأن و جایگاه علمی این شخصیتهاست؛ چراکه گاه امکان تبیین کامل ابعاد علمی و فکری آنان فراهم نمیشود، با این حال تلاش شده است در حد توان، این معرفی به بهترین شکل ممکن انجام شود.
