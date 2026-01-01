به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی، پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری، با اشاره به خدمات و فداکاری‌های ۲ هزار و ۵۰۰ شهید استان، اظهار کرد: سفر رئیس جمهور فرصتی برای هم‌افزایی ملی و تصمیم‌سازی راهبردی است که مسیر توسعه آینده استان را تعیین می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری با تولید ماهیان سردابی، بادام، خوراک طیور، صنایع دستی و داشتن ۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی، مزیت‌های ملی و توانمندی‌های قابل توجهی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به چالش‌های استان اشاره و خاطرنشان کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی کمتر از ظرفیت واقعی است و محدودیت‌هایی مانند کمبود منابع آب، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حرایم خطوط انتقال نفت و گاز وجود دارد، در حال حاضر ۲۳ شهر و ۱۳۴ روستا دچار تنش آبی هستند.

مردانی با اشاره به اقدامات استان در حوزه آب و محیط زیست بیان داشت: از جمله این پروژه‌ها تکمیل سد غدیر باباحیدر و خطوط انتقال آب، طرح آب‌رسانی بن-بروجن و چشمه آتشگاه و پیگیری طرح انتقال آب به شهرستان‌های بروجن و خانمیرزا و لردگان.

وی همچنین به اولویت‌های استان در آموزش و پرورش، صنعت، گردشگری، میراث فرهنگی، انرژی‌های خورشیدی و طرح‌های مسکن اشاره کرد و گفت: با تکمیل ۱۱ طرح اولویت‌دار توسعه‌ای استان و حمایت دولت، زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه مردم فراهم می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: که پروژه‌های ریلی، ایجاد بندر خشک، توسعه منطقه ویژه اقتصادی و برندینگ گردشگری، از اولویت‌های ملی استان برای توسعه پایدار هستند و امیداست این سفر با دستور رئیس جمهور به گره‌گشایی و تسریع بهره‌برداری از پروژه‌ها منجر شود.

مردانی یادآور شد: با مدیریت هوشمند منابع، اقتصاد پیشران دانش‌بنیان، گردشگری مسئولانه و توزیع عادلانه جمعیت، می‌تواند نمونه‌ای از توسعه متوازن و مسئله‌محور باشد.

وی افزود که بسته‌های سیاستی اجرایی استان شامل گردشگری پایدار، کشاورزی هوشمند، صنعت دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است و این برنامه‌ها با رویکرد داده‌محور و مبتنی‌بر حکمرانی محیط زیستی زاگرس طراحی شده‌اند تا ماندگاری ارزش افزوده و عدالت سرزمینی محقق شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به چالش‌های نیروی انسانی در استان اشاره کرد: بیش از ۴۸ درصد پست‌ها بلا تصدی هستند و ناترازی نیروی انسانی و ضعف مدیریتی وجود دارد که نیازمند اصلاح ساختاری نظام اداری است، استان با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و جوان، می‌تواند مسائل را شفاف کند و راهکارهای مؤثر ارائه دهد.

مردانی تاکید کرد: برای تحقق توسعه واقعی، نگاه استان باید از پروژه‌محوری به ماموریت‌محوری تغییر یابد و مأموریت‌ها بر زنجیره ارزش تمرکز کنند، نه صرفاً فهرست پروژه‌های عمرانی.

وی در پایان گفت: امیدواریم این سفر رئیس جمهور نقطه عطفی در رفع عدم تعادل‌های تاریخی استان باشد و منشأ خیر و برکت برای مردم شریف این دیار گردد.