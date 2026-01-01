به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح پنجشنبه در بازدید از دبستان بانو عصمت جوادپور ناحیه ۴ اهواز اظهار کرد: در تمام مدارس مورد بازدید، چه در مناطق عشایری دزفول و چه در مدارس شهر اهواز، شاهد انگیزه، اشتیاق و تلاشهای ارزشمند همکاران بودیم. وی افزود: معلمان این مدارس باور دارند که تمام دانشآموزان در صورت داشتن فرصت بیشتر میتوانند موفق شوند.
به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش، اهتمام به یادگیری، انگیزه و اشتیاق در برنامههای آموزش ابتدایی استان خوزستان کاملاً مشهود است. وی همچنین از مدیرکل آموزشوپرورش استان خوزستان، دکتر علی فر، دکتر موسوی معاون آموزش ابتدایی و همه همکاران فعال در این حوزه تقدیر و تشکر کرد.
حکیمزاده تصریح کرد: یکی از نکات مهم، جدی گرفتن استان خوزستان در اجرای برنامههای کشوری از جمله برنامه توانا، طرح حامی و اجتماعات یادگیری است. وی افزود: نتایج این طرحها در دو روز اخیر در کف مدارس استان مشاهده شد و کلاسها با رویکرد برنامه تحولی دولت چهاردهم به صورت کارگروهی چیدمان شده بودند.
وی در پایان تأکید کرد: فعالیتهای عملی و روشهای تدریس فعال در کلاسهای درس بهطور بارز مشاهده شد و این امر نشاندهنده حرکت جدی آموزشوپرورش استان خوزستان در مسیر تحول و ارتقای کیفیت یادگیری است.
