۱۲۰ هزار دانش آموز ابتدایی در جشنواره جابر بن حیان مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، صدیقه عبدالهی اظهار داشت: به منظور ایجاد زمینه و شرایط افزایش انگیزه دانش آموزان در یادگیری و تعمیق، توسعه و کاربست آموخته های آنان در سال جاری، جشنواره جابر بن حیان و فرصت های متنوع یادگیری با مشارکت بیش از ۱۲۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای ارزشمند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نگاه ویژه به بحث پژوهش در مدارس است، افزود: در این راستا اجرای این جشنواره فرصت بسیار خوبی برای آموزش پژوهش محور در بین دانش آموزان فراهم می کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: نهادینه کردن تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و تقویت حس کنجکاوی و اشتیاق دانش آموزان به نوآوری و پرورش تفکر خلاق و حل مسئله با فراهم کردن زمینه خودباوری، خلاقیت، پویایی و نشاط در بین دانش آموزان از مهمترین اهداف این جشنواره است.

عبدالهی به دیگر اقدامات در راستای کیفیت بخشی و توسعه تکالیف مهارت محور اشاره کرد و یادآور شد: این جشنواره در هزار و ۸۵۰ کلاس دوره اول ابتدایی استان اجرا شده است.

وی اجرای فعالیت های مکمل و فوق برنامه جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان بر اساس برنامه درسی در حوزه های تربیت و یادگیری در ۱۰۰ درصد کلاس های درس دوره ابتدایی و کیفیت بخشی به فرایند یاد دهی و یادگیری در کلاس های چندپایه مدارس روستایی با استقرار ۱۳۳ نفر راهبر آموزشی و تربیتی و تجهیز چهار هزار و ۵۳۵ کلاس دوره ابتدایی به امکانات هوشمند را از دیگر فعالیت های آموزشی و تربیتی در مدارس عنوان کرد.