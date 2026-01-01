به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آئین نکوداشت استاد محمدعلی مهدویراد که پیش از ظهر پنجشنبه در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به سابقه طولانی همراهی علمی با این استاد برجسته اظهار کرد: حضور در این محفل، یادآور تعبیر امام باقر (ع) درباره دوستیهای دیرپا است؛ همراهیهایی که پس از سالها، از سطح خویشاوندی فراتر میرود و به پیوندی عمیق و ماندگار بدل میشود.
وی با تأکید بر چندبعدی بودن شخصیت استاد مهدویراد افزود: ایشان از جمله عالمانی نیستند که بتوان آنان را در یک ساحت محدود تعریف کرد. جامعیت شخصیتی و علمی، ویژگی بارز ایشان است و همین امر، جایگاه وی را ممتاز و ارزشمند کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جلوه این جامعیت را توجه همزمان و متوازن به قرآن و حدیث دانست و تصریح کرد: استاد مهدویراد بیش از پنج دهه از عمر علمی خود را صرف پیشبرد همافزای این دو منبع بنیادین معرفت دینی کردهاند؛ نه صرفاً در سطح علوم قرآن و حدیث، بلکه در متن معارف و آموزههای عمیق آنها. این حضور فعال و عمیق، در آثار مکتوب، مقالات علمی، کلاسهای درس و فعالیتهای آموزشی ایشان بهوضوح قابل مشاهده است.
صالحی با اشاره به سطوح مختلف فعالیت علمی این استاد برجسته گفت: کارنامه علمی ایشان را میتوان در سه ساحت بررسی کرد؛ نخست، نگاه نظری و معرفتی با هدف توسعه اندوختههای علمی در حوزه قرآن و حدیث؛ دوم، نگاه هدایتی که به بهرهگیری عملی از نور قرآن در زندگی فردی و اجتماعی میپردازد؛ و سوم، نگاه تمدنی که تلاش دارد از دل متون دینی، افقهای فکری و نظریههای کلان تمدنی را استخراج و ارائه کند.
وی در ادامه، جمع میان پژوهشگری، تدریس و تبلیغ را از دیگر ویژگیهای ممتاز استاد مهدویراد دانست و افزود: ایشان هم در قامت پژوهشگر به اصول و آداب تحقیق پایبندند، هم در جایگاه استاد، ارتباطی عمیق و ماندگار با شاگردان خود برقرار کردهاند و هم در عرصه تبلیغ، حضوری مؤثر و گسترده داشتهاند. این ترکیب سهگانه، نیازمند ظرفیتی ویژه و همتی کمنظیر است که در شخصیت ایشان بهخوبی نمایان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به خاطرات شاگردان استاد مهدویراد در شهرهای مختلف کشور ادامه داد: دامنه اثرگذاری ایشان محدود به یک منطقه یا یک نهاد علمی نیست و ردپای فعالیتهای آموزشی و تبلیغی ایشان در نقاط مختلف کشور دیده میشود؛ امری که نشان از ارتباط انسانی و علمی عمیق با مخاطبان دارد.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، جمع میان سنتگرایی و آزاداندیشی را ویژگی مهم فکری استاد مهدویراد عنوان کرد و گفت: حرکت در هر یک از این دو مسیر، اقتضائات خاص خود را دارد و جمع میان آنها کاری ساده نیست. استاد مهدویراد توانستهاند بدون عدول از هویت علمی خود، هم در فضای سنتی حوزه و هم در میان جریانهای آزاداندیش و دانشگاهی، حضوری مؤثر و پذیرفتهشده داشته باشند.
وی همچنین استاد مهدویراد را نمونهای روشن از پیوند حوزه و دانشگاه دانست و افزود: ایشان در ورود به فضای دانشگاه، هیچگاه اصالت حوزوی خود را پنهان نکردهاند و در عین حال، با حفظ معیارهای علمی دانشگاهی، نقشآفرینی مؤثری در تألیف کتاب، مدیریت نشریات علمی و تأسیس نهادهای تخصصی داشتهاند؛ از جمله کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی که مورد توجه شخصیتهای برجسته علمی قرار گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی استاد مهدویراد اظهار کرد: خوشبیانی، خوشقلمی، توان بداههپردازی و حضور مؤثر در موقعیتهای مختلف علمی و فرهنگی، از جمله خصایص ایشان است؛ اما آنچه بیش از همه برجسته است، پیوند عمیق علم و اخلاق در رفتار و منش ایشان است؛ پیوندی که در تعامل با خانواده، شاگردان و دوستان بهخوبی نمایان است.
صالحی در پایان برای استاد مهدویراد آرزوی طول عمر با عزت، سلامت و توفیق روزافزون کرد و ابراز امیدواری کرد که این مسیر پربرکت علمی و فرهنگی، همچنان تداوم داشته باشد.
