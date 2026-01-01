نارسی و اختلالات تولد شایعترین علت مرگ کودکان زیر ۵ سال در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زارعی رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در کمیته مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه شهرستان، گفت: شاخص مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه، مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان توسعه و رفاه هر کشور است و تأمین، حفظ و ارتقا سطح سلامت کودکان به عنوان گروه آسیب‌پذیر جامعه در خدمات بهداشتی و درمانی هر کشور جایگاه ویژه دارد.

زائری افزود: شاخص مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، روند افزایشی داشته که نیازمند مداخلات و همکاری سایر ارگان‌های ذیربط و آگاهی بخشی به والدین در خصوص علل مرگ‌های قابل پیشگیری است.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری قبل از بروز خطر، اظهار داشت: تمرکز بر مراقبت‌های پیش از بارداری، سبک زندگی سالم، عدم مصرف دخانیات، پایش بارداری و مراجعه منظم به مراکز بهداشتی و درمانی می‌تواند از بروز بسیاری از مرگ‌های ناگهانی در نوزادان جلوگیری کند.

در این جلسه، علل و عوامل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال بررسی، که نارسی و اختلالات حول تولد به عنوان بیشترین علل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال مطرح شد.