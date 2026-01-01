به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رسول جعفریان در آئین نکوداشت استاد محمدعلی مهدویراد که پیش از ظهر پنجشنبه در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، به تشریح ابعاد مختلف شخصیت علمی و فرهنگی این استاد برجسته پرداخت.
وی با اشاره به نقش استاد مهدویراد در شکلگیری مجمع کتابخانههای تخصصی استان قم (مکتا) اظهار کرد: این مجموعه علمی حاصل تلاش جمعی از جمله حجتالاسلام سیدجواد شهرستانی، حجتالاسلام محمدعلی مهدویراد، حجتالاسلام عابدی، تبریزی و اینجانب است که با هدف تقویت زیرساختهای پژوهشی در قم شکل گرفت.
جعفریان با بیان اینکه این مجمع شامل شش کتابخانه تخصصی است، افزود: در حال حاضر حدود ۵۹۵ هزار جلد کتاب تخصصی در این کتابخانهها در اختیار پژوهشگران، طلاب و دانشجویان قرار دارد و این مراکز نقش مهمی در پشتیبانی از پایاننامهها و طرحهای پژوهشی ایفا میکنند.
وی با تأکید بر نقش حمایتی حجتالاسلام شهرستانی در راهاندازی این مجموعهها ادامه داد: حجتالاسلام مهدویراد علاوه بر مدیریت کتابخانه تخصصی علوم قرآنی، مسئولیت هدایت کتابخانه ادبیات مکتا را نیز با همراهی فرزند خود بر عهده دارند و این مراکز امروز به یکی از پایگاههای فعال پژوهشی در قم تبدیل شدهاند.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به سابقه طولانی فعالیت این کتابخانهها گفت: نزدیک به سه دهه از فعالیت مستمر این مراکز میگذرد و در این مدت، تجربه، دانش و حضور مؤثر استاد مهدویراد در مدیریت و پشتیبانی علمی آنها نقشی تعیینکننده داشته است.
جعفریان با بیان اینکه کتاب، محور اصلی زندگی علمی استاد مهدویراد بوده است، تصریح کرد: علاقه عمیق ایشان به کتاب و کتابخوانی از دوران جوانی شکل گرفته و مطالعات قرآنی خود را نیز با معرفی تفاسیر قرآن در مجله «حوزه» آغاز کردهاند.
وی افزود: کتابخانه شخصی استاد مهدویراد از جمله کمنظیرترین کتابخانههای خصوصی بزرگ در قم به شمار میرود و ایشان در حوزه تأسیس کتابخانه، نقد کتاب و ترویج فرهنگ مراجعه به کتابخانهها نقشآفرینی قابل توجهی داشتهاند. کمتر میتوان فردی را یافت که تمام عمر خود را اینچنین در کتابخانهها سپری کرده باشد.
استاد دانشگاه تهران با توصیه به دانشجویان و طلاب گفت: آشنایی مستمر با فضای کتابخانهها برای رشد علمی ضروری است و حداقل مراجعه ماهانه به این مراکز میتواند تأثیر بسزایی در شکلگیری ذهن پژوهشی داشته باشد.
جعفریان در ادامه، اعتدال فکری و روحیه سازگاری را از دیگر ویژگیهای برجسته استاد مهدویراد دانست و اظهار کرد: این روحیه اعتدالی موجب شده است که ایشان نقدپذیری بالایی داشته باشند و به واسطه اختلاف نظر یا نقد علمی، هیچگاه یک تشکیلات، گروه یا پروژه پژوهشی را ترک نکنند.
وی با اشاره به توانمندیهای فردی استاد مهدویراد گفت: حافظه بسیار قوی، کتابخوانی گسترده و مستمر و دامنه وسیع مطالعات، از دیگر شاخصههای ایشان است. مطالعات استاد مهدویراد محدود به علوم قرآنی نیست و آثار متنوعی در حوزههای مختلف، از جمله رمانهای برجسته جهان را نیز مطالعه کردهاند.
جعفریان در پایان، نثر و بیان استاد مهدویراد را از ویژگیهای ممتاز وی برشمرد و افزود: نثر روان، زیبا و شیرین ایشان در نوشتار و گفتار، در فضایی که متأسفانه آموزش ادبیات فارسی در قم کمتر مورد توجه قرار گرفته، امتیازی مهم و تأثیرگذار به شمار میرود و بر جذابیت آثار و سخنرانیهای ایشان افزوده است.
