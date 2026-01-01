به گزارش خبرگزاری مهر بنابر اعلام خبرگزاری پلیس، سردار سلمان آدینه وند فرمانده حفاظت از شخصیت‌ها و دژبان فراجا با حضور در وزارت آموزش و پرورش در دیدار با علیرضا کاظمی وزیر این وزارتخانه ضمن ارج نهادن به جایگاه ویژه آموزش و پرورش و نقش الهی معلمان در پرورش و تهذیب نسل‌های جوان و آینده دار برای هدایت کشور و نظام به سمت قله‌های تعالی و پیشرفت، جایگاه امروز خود را مدیون معلمان دلسوز و فداکار دانست.

فرمانده حفاظت از شخصیت‌ها و دژبان فراجا همکاری دو سازمان مهم انتظامی و آموزش و پرورش را راهبردی دانسته و بر ضرورت گسترش همکاری‌های این دو نهاد تاکید کرد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز در این دیدار ثبات و پایداری امنیت کشور را مرهون جانفشانی مدافعان امنیت به ویژه نیروهای مجاهد انتظامی دانسته و از زحمات و تلاش‌های عزیزان انتظامی کشور بالاخص کارکنان خدوم فرماندهی حفاظت از شخصیت‌ها قدردانی کرد.