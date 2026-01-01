به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، این انتخابات را یکی از بی‌سابقه‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: در آن زمان، رقابت‌ها بین دو جریان سیاسی بسیار شدید بود و تمامی آحاد مردم با شور و نشاط در انتخابات شرکت کردند. مشارکت بالای ۸۵ درصدی مردم در انتخابات نشان از اهمیت و حساسیت این انتخابات داشت که در تاریخ انتخابات دنیا کم‌نظیر است و اگر فتنه‌ای در پی اعلام نتایج انتخابات پیش نمی‌آمد، کشور می‌توانست ده‌ها گام به سوی قله‌های پیشرفت بردارد.

وی ادامه داد: در آن دوره، پس از اعلام نتایج انتخابات، برخی افراد که سابقه قابل توجهی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند، به‌ویژه کسانی که در پست‌های مهمی چون نخست‌وزیری کشور حضور داشتند، نتایج انتخابات را نپذیرفتند و با ایجاد تردید در جامعه، خواستار تغییر این نتایج شدند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) این اقدام را نه تنها غیرقانونی بلکه برخلاف اصول اسلامی و انقلاب اسلامی دانست و افزود: رأی مردم در جمهوری اسلامی ایران جز اصول اساسی است و باید به آن احترام گذاشته شود. جمهوری اسلامی بر پایه رأی مردم، ایمان و اعتقاد به اسلام ناب و وحی آسمانی بنا شده است و این‌گونه نیست که مردم با یک قرارداد اجتماعی به پای صندوق رأی بروند، بلکه مشارکت در انتخابات از باورهای عمیق دینی و اعتقادی مردم نشأت می‌گیرد.

ایمان مردم به اسلام و ولایت فقیه ریشه‌دار است

حجت‌الاسلام کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران، ایمان مردم به اسلام و ولایت فقیه ریشه‌دار است، گفت: اگر همگان به نتایج انتخابات تمکین کرده و تسلیم قانون می‌شدند، ایران می‌توانست از این فرصت برای تقویت جایگاه خود در سطح بین‌المللی بهره‌برداری کند و به پیشرفت‌های عظیمی دست یابد که متأسفانه اما برخی افراد با نادیده گرفتن رأی مردم و ایجاد تفرقه در جامعه، کشور را به سمت بی‌قانونی و هرج و مرج سوق دادند.

وی در ادامه به تبعات منفی بی‌قانونی و بی‌نظمی در جامعه پرداخت و افزود: وقتی قانون کنار گذاشته می‌شود، جامعه به سمت هرج و مرج پیش می‌رود. در این وضعیت، نه تنها خون بی‌گناهان ریخته می‌شود و اموال مردم به خطر می‌افتد، بلکه آرامش عمومی جامعه نیز از بین می‌رود و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌شدت افزایش می‌یابد و فتنه ۸۸ یکی از نمونه‌های بارز این بحران‌ها بود که آثار منفی آن هنوز در کشور احساس می‌شود.

بصیرت به معنای هوشیاری و توانایی تشخیص دشمن است.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) همچنین به لزوم تسلیم به قانون و رهبری نظام اسلامی تأکید کرد و ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که پس از فتنه ۸۸ در کشور به وجود آمد، عدم تمکین به قانون و رهبری بود و هر فردی که خود را مسلمان و پایبند به نظام اسلامی می‌داند، باید به رهبری نظام احترام بگذارد و در برابر قانون تسلیم باشد که در غیر این صورت، مسیر کشور به بی‌راهه خواهد رفت و هرج و مرج به سرنوشت ملت تحمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت برخی از دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی از فتنه‌گران اشاره کرد و افزود: در آن دوران، آمریکا، اسرائیل و منافقین به‌طور علنی از فتنه‌گران حمایت کردند. این حمایت‌ها نشان‌دهنده خیانت برخی از افراد داخلی به کشور است و در تاریخ، زمانی که کشورهایی مانند مغول‌ها بغداد را فتح کردند، برخی از افراد داخلی با دشمنان خارجی متحد شدند و نتیجه آن تنها تخریب کشور و از بین رفتن امنیت و آرامش مردم بود.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) در پایان بر لزوم بصیرت در جامعه تأکید و تصریح کرد: بصیرت به معنای هوشیاری و توانایی تشخیص دشمن است. بسیاری از افراد باسواد و متقی ممکن است از روی ناآگاهی یا عدم بصیرت در مسیر اشتباهی گام بردارند. بصیرت یعنی درک درست از شرایط و شناخت تهدیدات داخلی و خارجی. در جامعه اسلامی، به‌ویژه در شرایط حساس، بصیرت شرط اصلی برای جلوگیری از آسیب‌های بزرگ است.