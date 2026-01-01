به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به ضرورت بصیرت در جامعه، به تبیین سنت‌های قرآن و امتحانات الهی پرداخت و از ویژگی‌های شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی و علامه مصباح یزدی در زمینه بصیرت‌افزایی و دشمن‌شناسی سخن گفت.

وی با بیان اینکه آزمایش‌ها و فتنه‌ها جز سنت‌های قطعی الهی هستند، گفت: تمام انسان‌ها در زندگی خود در معرض امتحانات مختلف قرار دارند، از امتحانات ساده روزمره گرفته تا آزمایش‌های بزرگ‌تر که در مسیر رشد و تکامل فردی قرار می‌گیرند و این سنت در زندگی هر انسان و هر جامعه‌ای جاری است و هیچ‌کس از آن مستثنی نیست.

حجت‌الاسلام شریفی به ظرفیت و ادعای ملت ایران اشاره کرد و افزود: ملت ایران در طول تاریخ، ادعای بزرگی در حوزه تمدن و فرهنگ داشته و دارد که انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از بزرگ‌ترین ادعاهای تاریخ معاصر است که در راستای تحقق نظام اسلامی و اقامه دین در سطح جهانی قرار دارد.

پیشرفت‌های علمی ایران در سایه انقلاب اسلامی

رئیس دانشگاه قم با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در فرانسه، افزود: امام خمینی در گفتگو با خبرنگار روزنامه تایمز در دوران تبعید، به وضوح بیان کرد که هدف انقلاب اسلامی تنها براندازی شاه نیست، بلکه ما قصد داریم نظامی را بر اساس توحید و عدالت بنا کنیم که تمام روابط بین‌الملل و حقوق بشر را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک کشور در سایه انقلاب اسلامی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، ایران توانسته در بسیاری از حوزه‌ها از جمله پزشکی، فناوری فضایی، و ساخت ماهواره به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد و این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده عظمت و ظرفیت ملت ایران است.

حجت‌الاسلام شریفی همچنین بر لزوم افزایش بصیرت در جامعه تأکید کرد و گفت: بصیرت به معنای شناخت دقیق و عمیق حق از باطل است و شناخت دشمن و آگاهی از نقشه‌های او برای ملت‌ها ضروری است؛ شهید حاج قاسم سلیمانی و علامه مصباح یزدی از شخصیت‌هایی بودند که در زمینه دشمن‌شناسی و بصیرت‌افزایی کم‌نظیر بودند.

ضرورت افزایش بصیرت در جامعه اسلامی

رئیس دانشگاه قم در ادامه به ویژگی‌های شخصی شهید سلیمانی و علامه مصباح اشاره کرد و افزود: این دو بزرگوار به‌طور ویژه در شناخت دشمن و مواجهه با فتنه‌ها موفق بودند. شهید سلیمانی در دفاع از بشریت و مقابله با تهدیدات جهانی دیدگاه‌هایی فراتر از مرزهای ایران داشت و علامه مصباح در زمینه‌های نظری و ایدئولوژیک درک عمیق و دقیق از مسائل داشت.

حجت‌الاسلام شریفی در پایان با تاکید بر ضرورت ادامه جهاد تبیین در جامعه تصریح کرد: برای تقویت بصیرت جامعه، باید آگاهی و دانش مردم نسبت به مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی افزایش یابد و جهاد تبیین یکی از مهم‌ترین وظایف در این راستا است و هر فردی باید در این مسیر قدم بردارد.