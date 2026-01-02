کلانتری: سردار شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، او را به‌عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی، صهیونیسم و تروریسم تکفیری معرفی کرد.

وی در این سخنرانی با اشاره به شخصیت برجسته سردار سلیمانی در عرصه‌های مختلف جهانی، گفت: شهید سلیمانی نه تنها در مبارزه با تروریسم و گروه‌های تکفیری پیشتاز بود، بلکه در مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نیز نقش برجسته‌ای ایفا کرد. این شخصیت بزرگ اسلامی در طول سال‌ها به‌عنوان یک فرمانده شجاع و مؤثر در میدان‌های مختلف نبرد علیه دشمنان اسلام شناخته می‌شد.

وی همچنین بر جایگاه ویژه شهید سلیمانی در قلب‌های مردم جهان تأکید کرد و ادامه داد: نگاه به احترام جهانی سردار سلیمانی، به‌ویژه در کشورهای مختلف مانند هند، نشان‌دهنده عظمت این شخصیت است. حتی در هندوستان مردم با اعتراضات گسترده و حمایت‌های مردمی از شهید سلیمانی، نشان دادند که ایشان در جهان اسلام و فراتر از آن، چهره‌ای شناخته‌شده و محترم است.

امام جمعه موقت شیراز همچنین به تلاش برخی دشمنان برای تضعیف جایگاه شهید سلیمانی اشاره کرد و افزود: مطمئن باشید که این توهین‌ها و لفاظی‌ها نمی‌تواند خللی در محبوبیت سردار سلیمانی ایجاد کند زیرا ایشان در دل ملت‌ها و تاریخ اسلام جایگاهی خاص دارند که هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت.

حضرت زینب (س) صحنه کربلا را به پیروزی اسلام تبدیل کرد

حجت الاسلام کلانتری در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) گفت: حضرت زینب (س) نقش ویژه‌ای در انتقال پیام عاشورا و کربلا داشتند و حادثه کربلا را به پیروزی اسلام تبدیل کردند.

وی ادامه داد: این بانوی بزرگ اسلام با حضور خود در تاریخ، اجازه نداد که فاجعه کربلا در تاریخ محو شود و امروز شاهدیم که میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا برای ادای احترام به شهدای کربلا به زیارت آنها می‌روند. این افتخار عظیم به برکت فداکاری‌ها و مجاهدت‌های حضرت زینب (س) است.

امام جمعه موقت شیراز در ادامه با اشاره به سالروز رحلت علامه آیت‌الله مصباح یزدی افزود: آیت‌الله مصباح یزدی یکی از فقیهان بزرگ تاریخ معاصر ایران بود که در زمینه‌های مختلف علمی و سیاسی تأثیرات زیادی داشت. ایشان همواره در کنار بزرگان دیگر، نظیر علامه طباطبایی و شهید مطهری، نقش مؤثری در هدایت نسل جدید ایفا کردند.

وی ادامه داد: این فقیه بزرگ و استاد اخلاق در شرایطی که برخی تلاش می‌کردند نام او نادیده گرفته شود، خدمات بزرگی به دین اسلام و انقلاب اسلامی ارائه داد.

حضرت احمد بن موسی (ع) در عمق جان و دل شیرازی‌ها و فارسی‌ها جای دارد

حجت الاسلام کلانتری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خطبه‌های نمازجمعه شیراز با یادآوری سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) گفت: شیراز به‌عنوان مهد فرهنگ و ادب اسلامی همیشه میزبان مراسم مذهبی و علمی مهمی بوده است که در این ایام مردم شیراز همانند یک سنت قدیمی خود را با برگزاری باشکوه مراسم عزاداری شهادت امامزاده واجب التعظیم حضرت احمد بن موسی (ع)، آماده می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مراسم با همت همه مردم و مسئولین در بالاترین تراز ممکن و کیفیت طی سه شب در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

شیراز همواره در عرصه‌های دینی و اجتماعی پیشگام بوده است

امام جمعه موقت شیراز در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه از اجرای برنامه «میعاد رهایی» به‌منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در حرم شاهچراغ (ع) خبر داد و گفت: این برنامه در راستای کمک به آزادسازی زندانیان آغاز شده و هدف‌گذاری آن آزادی ۵۰۰ زندانی در سال جاری است.

وی ادامه داد: مردم شیراز همواره در امور خیر و کمک به نیازمندان پیشگام بوده‌اند و امیدواریم این سنت بزرگ اسلامی ادامه یابد.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: شیراز همواره در عرصه کمک‌های انسانی و انقلابی پیشگام بوده است. مردم فارس و شیراز در جمع‌آوری طلاجات برای کمک به مردم غزه و لبنان نقش ویژه‌ای داشتند که در سطح کشور بی‌نظیر بود و این کمک‌ها در راستای همدلی و حمایت از مظلومان صورت گرفته و باید این حرکت‌ها ادامه یابد.