۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

همراهی با خواسته‌های مردم در مدیریت شرایط اقتصادی کشور یک الزام است

شیراز-مجمع نمایندگان فارس در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر درک مشکلات اقتصادی مردم، از دولت و مسئولین خواست که با اتخاذ تصمیمات کارآمد و انقلابی،به بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان فارس در بیانیه‌ای با خواسته به‌حق مردم در خصوص مدیریت شرایط اقتصادی همراهی کرد.

در بیانیه مجمع نمایندگان فارس آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی، به استحضار مردم نجیب، شریف و شهیدپرور استان فارس می‌رسانیم با توجه به اینکه این روزها فشارهای معیشتی و اقتصادی بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند، ضمن تشکر از متانت و صبر قابل تقدیر شما، وظیفه خود می‌دانیم از عمق دل با شما سخن بگوییم و بر این حقیقت تأکید کنیم که ما، نمایندگان مردم، رنج‌ها و مشکلات اقتصادی شما را به‌خوبی درک کرده‌ایم و آن را دغدغه نخست خود قرار داده‌ایم.

بی‌تردید، سفره مردم و معیشت خانواده‌ها نباید قربانی بی توجهی و سوءمدیریت و سستی و سهل‌انگاری مسئولین و مدیران در تمام سطوح سلسله‌مراتب شود ما با تمام توان پیگیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هستیم و از دولت و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم با تصمیماتی کارآمد و انقلابی، اعتماد مردم را تقویت و وضعیت زندگی آنان را بهبود بخشند.

در این میان، انتظار داریم که مردم عزیز و آگاه، هوشیارانه از حیله و تبلیغات مسموم دشمنان بیرونی که با هدف ایجاد شکاف، ناامیدی و تفرقه در جامعه تلاش می‌کنند، برحذر باشند چراکه بارها کوشیده‌اند از مشکلات اقتصادی به‌عنوان آخرین حربه برای ضربه زدن به عزت و انسجام ملی ما بهره ببرند، اما با هوشیاری مردم بصیر و انقلابی ایران، همواره ناکام مانده‌اند.

از سوی دیگر تأکید داریم که اتحاد و وحدت و همدلی ملی، تنها وظیفه مردم نیست؛ بلکه همه ارکان و دستگاه‌های حاکمیت، از دولت تا نهادهای مختلف، باید در عمل به این اصل حیاتی پایبند بوده و تنها با همگرایی و هم‌افزایی و مدیریت جهادی و تلاش شبانه‌روزی در سراسر ساختار کشور است که می‌توانیم از چالش‌ها عبور کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز رقم بزنیم.

ما نمایندگان، همواره بر عهد خود با مردم پایبندیم و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق شما و دفاع از عزت ملت ایران استفاده خواهیم کرد و در کنار مردم هستیم و از حقوق آنان دفاع کرده و در مسیر وحدت، عدالت، رشد و توسعه و پیشرفت کشور به‌ویژه استان پهناور فارس به توفیق الهی گام برداشته و تا رسیدن به سر منزل مقصود که خدمت بی ریا به ملت شریف ایران است لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.

