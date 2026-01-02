به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان فارس در بیانیهای با خواسته بهحق مردم در خصوص مدیریت شرایط اقتصادی همراهی کرد.
در بیانیه مجمع نمایندگان فارس آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی، به استحضار مردم نجیب، شریف و شهیدپرور استان فارس میرسانیم با توجه به اینکه این روزها فشارهای معیشتی و اقتصادی بر دوش خانوادهها سنگینی میکند، ضمن تشکر از متانت و صبر قابل تقدیر شما، وظیفه خود میدانیم از عمق دل با شما سخن بگوییم و بر این حقیقت تأکید کنیم که ما، نمایندگان مردم، رنجها و مشکلات اقتصادی شما را بهخوبی درک کردهایم و آن را دغدغه نخست خود قرار دادهایم.
بیتردید، سفره مردم و معیشت خانوادهها نباید قربانی بی توجهی و سوءمدیریت و سستی و سهلانگاری مسئولین و مدیران در تمام سطوح سلسلهمراتب شود ما با تمام توان پیگیر اصلاح سیاستهای اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر هستیم و از دولت و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم با تصمیماتی کارآمد و انقلابی، اعتماد مردم را تقویت و وضعیت زندگی آنان را بهبود بخشند.
در این میان، انتظار داریم که مردم عزیز و آگاه، هوشیارانه از حیله و تبلیغات مسموم دشمنان بیرونی که با هدف ایجاد شکاف، ناامیدی و تفرقه در جامعه تلاش میکنند، برحذر باشند چراکه بارها کوشیدهاند از مشکلات اقتصادی بهعنوان آخرین حربه برای ضربه زدن به عزت و انسجام ملی ما بهره ببرند، اما با هوشیاری مردم بصیر و انقلابی ایران، همواره ناکام ماندهاند.
از سوی دیگر تأکید داریم که اتحاد و وحدت و همدلی ملی، تنها وظیفه مردم نیست؛ بلکه همه ارکان و دستگاههای حاکمیت، از دولت تا نهادهای مختلف، باید در عمل به این اصل حیاتی پایبند بوده و تنها با همگرایی و همافزایی و مدیریت جهادی و تلاش شبانهروزی در سراسر ساختار کشور است که میتوانیم از چالشها عبور کرده و آیندهای روشنتر برای ایران عزیز رقم بزنیم.
ما نمایندگان، همواره بر عهد خود با مردم پایبندیم و از تمام ظرفیتهای قانونی برای احقاق حقوق شما و دفاع از عزت ملت ایران استفاده خواهیم کرد و در کنار مردم هستیم و از حقوق آنان دفاع کرده و در مسیر وحدت، عدالت، رشد و توسعه و پیشرفت کشور بهویژه استان پهناور فارس به توفیق الهی گام برداشته و تا رسیدن به سر منزل مقصود که خدمت بی ریا به ملت شریف ایران است لحظهای درنگ نخواهیم کرد.
