پیکر نوجوان مفقود در روستای بهل اهر پیدا شد

علیرضا خاکپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این نوجوان حدود ساعت ۱۳ امروز و پس از چند روز عملیات گسترده و شبانه‌روزی جست‌وجو توسط نیروهای امدادی و مردمی، در محدوده روستای بهل کشف شد.

فرمامدار اهر ادامه داد: از نخستین ساعات اعلام مفقودی، عملیات جست‌وجو با تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرستان و مشارکت گسترده نیروهای جمعیت هلال‌احمر، نیروی انتظامی، بسیج، تیم‌های امداد مردمی، کوهنوردان و اهالی محلی در مناطق جنگلی و ارتفاعات فندقلو آغاز شده بود که علیرغم شرایط جوی نامساعد و سرمای شدید هوا، تا لحظه کشف پیکر نوجوان ادامه داشت.

وی افزود: بررسی‌های تکمیلی درباره علت وقوع حادثه و جزئیات بیشتر، از سوی مراجع ذی‌ربط در دست انجام است.