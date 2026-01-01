  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

پیکر نوجوان مفقود در روستای بهل اهر پیدا شد

پیکر نوجوان مفقود در روستای بهل اهر پیدا شد

اهر- فرماندار اهر گفت: پیکر بی‌جان نوجوان ۱۶ ساله که از روز یکشنبه ۷دی‌ماه ۱۴۰۴ در جنگل‌های فندقلوی شهرستان اهر مفقود شده بود، ظهر امروز در روستای بهل این شهرستان پیدا شد.

علیرضا خاکپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این نوجوان حدود ساعت ۱۳ امروز و پس از چند روز عملیات گسترده و شبانه‌روزی جست‌وجو توسط نیروهای امدادی و مردمی، در محدوده روستای بهل کشف شد.

فرمامدار اهر ادامه داد: از نخستین ساعات اعلام مفقودی، عملیات جست‌وجو با تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرستان و مشارکت گسترده نیروهای جمعیت هلال‌احمر، نیروی انتظامی، بسیج، تیم‌های امداد مردمی، کوهنوردان و اهالی محلی در مناطق جنگلی و ارتفاعات فندقلو آغاز شده بود که علیرغم شرایط جوی نامساعد و سرمای شدید هوا، تا لحظه کشف پیکر نوجوان ادامه داشت.

وی افزود: بررسی‌های تکمیلی درباره علت وقوع حادثه و جزئیات بیشتر، از سوی مراجع ذی‌ربط در دست انجام است.

کد خبر 6709568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها