۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

خاکپور:عملیات جستجو نوجوان مفقود شده با مشارکت همه ظرفیت‌ها ادامه دارد

اهر- فرماندار اهر با اشاره به تداوم عملیات جست‌وجو برای یافتن نوجوان مفقودشده در منطقه فندقلو، گفت: تمامی تیم‌های امدادی و مردمی در آماده‌باش کامل هستند.

علیرضا خاکپور، فرماندار اهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از لحظه اعلام مفقودی، تمام ظرفیت‌های شهرستان پای کار آمده‌اند و تیم‌های امدادی، نیروهای مردمی و دستگاه‌های مسئول به‌صورت هماهنگ در حال انجام عملیات جست‌وجو هستند.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون اتفاق یا نشانه خاصی که موجب نگرانی باشد گزارش نشده است، افزود: تصمیم‌گیری‌ها در خصوص اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام می‌شود و از شهروندان درخواست می‌شود از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

فرماندار اهر همچنین با قدردانی از همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی، ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی، اخبار امیدوارکننده‌ای در آینده نزدیک اعلام شود.

