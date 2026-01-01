علیرضا خاکپور، فرماندار اهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از لحظه اعلام مفقودی، تمام ظرفیتهای شهرستان پای کار آمدهاند و تیمهای امدادی، نیروهای مردمی و دستگاههای مسئول بهصورت هماهنگ در حال انجام عملیات جستوجو هستند.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون اتفاق یا نشانه خاصی که موجب نگرانی باشد گزارش نشده است، افزود: تصمیمگیریها در خصوص اطلاعرسانی و انتشار اخبار صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام میشود و از شهروندان درخواست میشود از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
فرماندار اهر همچنین با قدردانی از همراهی مردم و تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی، ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی، اخبار امیدوارکنندهای در آینده نزدیک اعلام شود.
