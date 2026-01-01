  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

جودی: پیکر نوجوان گمشده در ارتفاعات اهر پس از پنج روز پیدا شد

جودی: پیکر نوجوان گمشده در ارتفاعات اهر پس از پنج روز پیدا شد

تبریز- سرپرست جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی گفت: پیکر نوجوان ۱۶ ساله‌ای که پنج روز پیش در ارتفاعات تفرجگاه جنگلی فندقلوی شهرستان اهر مفقود شده بود، با تلاش مستمر تیم‌های امدادی پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز پنجشنبه با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان، گفت: عملیات جست‌وجو بلافاصله پس از اعلام مفقودی آغاز شد و طی پنج روز گذشته با حضور گسترده نیروهای امدادی ادامه یافت.

او افزود: در این عملیات ۱۰ تیم امدادی از شهرستان‌های همجوار، تیم واکنش سریع، سگ‌های زنده‌یاب و تیم‌های پهپادی هلال‌احمر به‌صورت هماهنگ مشارکت داشتند و منطقه به‌طور مستمر پایش شد.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی مسیرهای احتمالی و جست‌وجوی میدانی در ارتفاعات، پیکر این نوجوان شناسایی و برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی و پزشکی قانونی تحویل داده شد.

کد خبر 6709776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها