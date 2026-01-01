جودی: پیکر نوجوان گمشده در ارتفاعات اهر پس از پنج روز پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز پنجشنبه با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان، گفت: عملیات جستوجو بلافاصله پس از اعلام مفقودی آغاز شد و طی پنج روز گذشته با حضور گسترده نیروهای امدادی ادامه یافت.
او افزود: در این عملیات ۱۰ تیم امدادی از شهرستانهای همجوار، تیم واکنش سریع، سگهای زندهیاب و تیمهای پهپادی هلالاحمر بهصورت هماهنگ مشارکت داشتند و منطقه بهطور مستمر پایش شد.
بر اساس این گزارش، پس از بررسی مسیرهای احتمالی و جستوجوی میدانی در ارتفاعات، پیکر این نوجوان شناسایی و برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی و پزشکی قانونی تحویل داده شد.
