۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵
استانها آذربایجان شرقی
ادامه جستجو برای نوجوان مفقودشده در فندقلوی اهر
اهر- عملیات جستوجو برای یافتن نوجوان مفقودشده در منطقه فندقلو اهر همچنان ادامه دارد.
