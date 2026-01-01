به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بخشداران سراسر استان همدان با تأکید بر نقش کلیدی مدیریت‌های محلی در کارآمدی نظام اداری، اظهار کرد: بخشداران به‌عنوان نزدیک‌ترین سطح حکمرانی به مردم، بیشترین تماس مستقیم را با مطالبات عمومی دارند و همین موضوع، مسئولیت آنان را سنگین و تعیین‌کننده کرده است.

وی با تشریح وضعیت نیروی انسانی در همدان افزود: از حدود ۳۲ تا ۳۳ هزار پست سازمانی مصوب در استان، بیش از نیمی از آن‌ها بلاتصدی است؛ شرایطی که فشار مضاعفی بر کارکنان موجود وارد کرده و همدان را در مقایسه با برخی استان‌های کم‌جمعیت‌تر، در موقعیت نابرابر قرار داده است.

استاندار همدان ادامه داد: پیامد این کمبود، تنها به حوزه عملکرد اداری محدود نمی‌شود، بلکه در سرانه‌های رفاهی، اعتبارات مأموریتی و حتی مناسبت‌ها نیز استان متضرر شده و این وضعیت نیازمند جبران فوری است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به رایزنی‌ها در سطح ملی تصریح کرد: پس از مکاتبات و پیگیری‌های مداوم با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، اختصاص سهمیه مناسب استخدامی برای همدان مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: مقرر شده طی یک هفته آینده، آمار دقیق پست‌های خالی و میزان کمبود نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها جمع‌بندی و ارسال شود تا در آزمون استخدامی پیش‌رو که احتمالاً در بهمن یا اسفندماه برگزار می‌شود، استان بتواند بخشی از عقب‌ماندگی انباشته خود را جبران کند.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت فاصله گرفتن از مدیریت روزمره و حرکت به سمت برنامه‌محوری تأکید کرد و گفت: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تدوین شده و انتظار می‌رود بخشداران با تهیه برش بخشی، اقدامات خود را بر اساس اولویت‌ها، ارزیابی مستمر و شاخص‌های مشخص دنبال کنند.

وی در ادامه، مردم‌داری و توجه به مطالبات واقعی جامعه را اصل اساسی مدیریت محلی دانست و خاطرنشان کرد: منابع محدود باید به‌گونه‌ای هزینه شود که اثر آن به‌طور مستقیم در رضایت عمومی و بهبود زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری همدان، از غار علیصدر به‌عنوان سرمایه‌ای ملی یاد کرد و گفت: این مجموعه نیازمند یک طرح جامع و آینده‌نگر است تا بتواند جایگاه خود را به‌عنوان مقصدی بین‌المللی در نقشه گردشگری کشور و منطقه تثبیت کند.

وی همچنین تقویت حکمرانی محلی و مردم‌پایه را ضروری دانست و افزود: بخشداران باید با بهره‌گیری از ظرفیت شوراها، دهیاران، نخبگان و تشکل‌های محلی، نقش هدایت‌گر توسعه را ایفا کنند و توسعه مناطق را صرفاً به اعتبارات دولتی گره نزنند.

استاندار همدان در بخش پایانی سخنان خود، انتخابات را یکی از مأموریت‌های محوری وزارت کشور عنوان کرد و گفت: تحقق مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخاباتی، نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و همراهی همه مدیران محلی است.

وی تأکید کرد: پذیرش مسئولیت در شرایط سخت، نشان‌دهنده تعهد به مردم و کشور است و اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه مدیریت محلی به شمار می‌رود که باید با عملکرد صحیح، اخلاق‌مداری و خلاقیت حفظ و تقویت شود.